La EX-A1, la ayuda a Venezuela y la petición a Sánchez de un adelanto electoral centrarán el pleno de la Asamblea

La situación de la autovía EX-A1, la ayuda a Venezuela tras los terremotos y la petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un adelanto electoral serán algunos de los asuntos que centren el orden del día del pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves, 2 de julio.

Así, la sesión plenaria comenzará a las 09,30 horas, con las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno. En este punto, el PSOE preguntará por los criterios que sigue la Junta para ampliar o suprimir la oferta de Formación Profesional y por las actuaciones que va a llevar cabo el Ejecutivo regional para ayudar al pueblo venezolano.

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Mientras, Unidas por Extremadura preguntará por qué medidas piensa tomar la Junta de Extremadura ante la subida del precio de compra de la vivienda y de los alquileres.

Tras ello, será el turno de la interpelación formulada por Unidas por Extremadura sobre la política general en materia de los procesos de estabilización del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura y el cumplimiento de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo.

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Asimismo, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, comparecerá a petición propia para informar sobre la situación de la EX-A1.

MOCIÓN Y PROPUESTAS DE IMPULSO

Del mismo modo, el Grupo Unidas por Extremadura defenderá una moción subsiguiente a interpelación para instar a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de protección social y de lucha contra la pobreza.

El pleno de la Asamblea de este jueves también cuenta con dos propuestas de impulso del Grupo Parlamentario Socialista y una tercera de Unidas por Extremadura.

Así, el PSOE instará a la Junta a impulsar la construcción de la autovía EX-A1 en el tramo extremeño y a garantizar a través de los presupuestos autonómicos que se construirá por el método "más sostenible" y, mediante otra propuesta, pedirá al Ejecutivo regional paralizar la implantación y/o utilización ordinaria de ambulancias asistenciales tipo C en centros de salud y Puntos de Atención Continuada de Extremadura hasta que exista una evaluación y ordenación del modelo, entre otras medidas.

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Por su parte, la iniciativa de Unidas por Extremadura busca el apoyo de los grupos para instar a la Junta a derogar el decreto que regula el régimen aplicable al profesorado interino perteneciente a los cuerpos docentes no universitarios de Extremadura que no presten servicios durante la totalidad del curso escolar; a establecer un nuevo decreto y marco normativo que reconozca el derecho al cobro y puntuación de los meses de verano y a garantizar que el reconocimiento de este derecho sea automático.

Finalmente, en cuanto a las propuestas de pronunciamiento de la cámara, Vox instará al Gobierno de España a reconocer de forma expresa la situación de "colapso" que padecen los expedientes de tramitación en el Instituto de Medicina Legal de Badajoz y a adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir la normativa vigente en materia de dotación de medios personales.

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Mientras que el PP, a través de otra propuesta de pronunciamiento, pedirá el apoyo de los diputados extremeños para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a proponer la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales.