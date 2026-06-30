FundéuRAE: campañas de tráfico por el inicio de las vacaciones, claves de redacción

Madrid, 30 jun (EFE). Con motivo del aumento del tráfico en las carreteras por los desplazamientos vacacionales en algunos países de América y en España, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, propone algunas claves de redacción para las noticias relacionadas.

1. La “operación salida” y el “operativo vacacional”, en minúsculasUtilizadas como meras expresiones descriptivas que aluden a las medidas dispuestas por las autoridades para facilitar los movimientos de los vehículos los primeros o los últimos días de los periodos vacacionales, lo recomendable es escribir “operación salida”, “operativo vacacional” y otras denominaciones semejantes en minúsculas: “Se trata de una operación salida complicada”.

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2. “Tráfico” y “tránsito”, ambas válidasTanto “tráfico” como “tránsito” son opciones adecuadas en referencia a la circulación de vehículos, y el mayor uso de una u otra voz varía según la zona geográfica.

3. Cifras, escrituraEn los números de más de cuatro dígitos, los miles y millones se separan con espacio, no con punto ni con coma (“Se esperan 8 360 000 desplazamientos”), signos que sí son apropiados entre la parte entera y la decimal: “Más de 3,35/3.35 millones de desplazamientos en la operación salida”.

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4. “Electrolinera”, “solinera”, “gasinera” e “hidrogenera”, términos válidosPara las estaciones de servicio que permiten la recarga de las baterías de vehículos eléctricos tienen ya uso las voces “electrolinera” y, más específicamente para las que se alimentan de energía solar, “solinera”. Para las que proporcionan gas natural o hidrógeno, se usan a veces “gasinera” e “hidrogenera”, respectivamente. Todas ellas están bien formadas y pueden considerarse válidas.

5. Nombres de carreteras, escritura adecuadaEn los nombres de vías de comunicación, los sustantivos genéricos se escriben en minúscula (“nacional VI”), según indica la “Ortografía de la lengua española”.

En países como Chile, España o Perú a menudo se mencionan mediante una letra mayúscula (que hace referencia, según el caso, al tipo de carretera, la región por la que transcurren, etc.) y una cifra. En ese caso, lo más usual es utilizar un guion intermedio entre ambos elementos (“N-VI”, “F-90”).

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6. “Un policía”, pero “la Policía”Cuando se alude a uno de los miembros de un cuerpo policial, lo indicado es la minúscula (“Un policía de carreteras arriesgó su vida para salvar a dos pescadores”), mientras que para la institución lo apropiado es la mayúscula (“La Policía puso en marcha el plan Verano Seguro 2026”).

7. “Un efectivo” no se refiere a un solo agenteTal y como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, “efectivo” se usa en singular para el ‘número de personas que tiene una unidad militar’ y en plural para la ‘totalidad de las fuerzas militares o similares que se hallan bajo un solo mando o reciben una misión conjunta’. Si se quiere mencionar a uno solo de los agentes, se recomienda utilizar un término más concreto (“policía”, “guardia”, etc.), y no “efectivo”, en singular.

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8. “Guardia civil”, mayúsculas y la minúsculasEn referencia a esta institución española, “Guardia Civil” se escribe siempre en dos palabras y, como se ha indicado antes para el cuerpo de Policía, con mayúsculas. Para sus componentes, son apropiadas las grafías “guardia civil” (plural “guardias civiles”) y “guardiacivil” (plural “guardiaciviles”), ambas con minúscula. El “Diccionario panhispánico de dudas” recomienda la escritura unitaria.

9. “Carreteras congestionadas”, mejor que “conflictivas”Aunque es válido el uso de la expresión “carretera conflictiva” en alusión a una vía en la que hay un problema de tráfico, resultan más precisas otras secuencias o voces que describen con mayor concreción lo que ocurre: “carretera atascada/congestionada”, “embotellamiento”, “tráfico intenso”, etc.

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10. “Afectación del tránsito”, no “afección”Para señalar que el tránsito se encuentra alterado por alguna circunstancia, puede emplearse el sustantivo “afectación” (‘acción de afectar’), pero no “afección” (‘afecto’, ‘enfermedad’ y ‘afición’, entre otras acepciones). Así, en “Estamos viendo cómo trasladar los datos de la afección del tránsito”, se debería haber escrito “... de la afectación del tránsito”.

11. “Carné” y “carnet”, formas válidasLa adaptación “carné” (plural “carnés”) y la forma de origen francés “carnet” (plural “carnets”) son adecuadas para referirse a este tipo de documentos: “Se cumplen 20 años del carnet/carné por puntos”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE