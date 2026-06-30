El 78 % de las personas LGTBI+ españolas temen por su seguridad física

Madrid, 30 jun (EFE).- El 78 % de las personas LGTBI+ de España percibe "en peligro su integridad física y su igualdad a causa de los delitos de odio", mientras que un 66 % considera que los derechos "de todos los colectivos en situación de vulnerabilidad están amenazados por la situación sociopolítica polarizada actual".

Así consta en el informe 'Estado LGTBI+ 2026: Derechos LGTBI+', publicado este martes en España, un país que desde hace años es referente mundial en cuanto a los derechos de lesbianas, gais, personas trans y bisexuales.

Pese a ello, el análisis publicado este martes recalca que la percepción de riesgo de retrocesos ante la posible llegada de un gobierno ultraconservador es "preocupante": el 65 % del colectivo percibe un riesgo real y el 37 % cree que peligrarían todos sus derechos.

PUBLICIDAD

El análisis también revela que más de la mitad de la población LGTBI+ española cree que las medidas más eficaces para frenar los discursos de odio son la educación en diversidad (59 %) y un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad (51 %).

Y abunda que el 79 % del colectivo considera que los derechos de las personas LGTBI+ constituyen una conquista para la sociedad, el 76 % sostiene que la aprobación de derechos implica mayor protección social y un 75 % que las políticas igualitarias mejoran las condiciones de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

Respecto al papel de las organizaciones de derechos humanos, el 87 % de las personas LGTBI+ sostiene que estas organizaciones son importantes para avanzar en derechos e impulsar políticas de igualdad y también a la hora de frenar retrocesos políticos (86 %) y promover la participación ciudadana (88 %).

'Estado LGTBI+ 2026: Derechos LGTBI+' es un informe elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ española, con la colaboración de miembros de un equipo de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos y una muestra de 800 entrevistas recogidas por la agencia 40dB.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, subrayó que los datos del estudio manifiestan que en España hay un problema crítico con el odio: "Este país no puede seguir mirando hacia otro lado. Los discursos de odio generan un clima de crispación que se traduce en violencia física".

"Nunca tendremos igualdad mientras no tengamos medidas efectivas que nos blinden frente al odio y la violencia que genera", defendió Iglesias. EFE