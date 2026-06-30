Desalojado por segundo día consecutivo un peregrino que acampó en el Obradoiro: Se enfrenta a una posible sanción

La Policía local ha desalojado por segundo día consecutivo a un peregrino que acampó en los soportales del Pazo de Raxoi, en la Praza do Obradoiro de Santiago. El hombre se enfrenta a una posible sanción por estos hechos.

Según han trasladado fuentes municipales, los agentes procedieron a desalojarlo antes de las 8.00 de esta mañana. El hombre no pasó toda la noche en esa ubicación, ya que no lo vieron hasta después de las 4.30 horas de la madrugada.

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Ahora, el varón, un peregrino que llegó aparentemente haciendo el Camino de Santiago, ha sido propuesto a una sanción que podría ascender a miles de euros, ante la reincidencia de su conducta.

La alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, preguntada por Europa Press, ha indicado que espera que estas 'acampadas' no se conviertan en una conducta habitual y se trate solo de una "cuestión puntual".

"Creo que la inmensa mayoría de la gente que visita Santiago es gente que sabe comportarse, que respeta lo que son las normas de convivencia básica", ha asegurado.