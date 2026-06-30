Chimy Ávila, Ricardo Rodríguez y Cédric Bakambu no continuarán en el Betis de Pellegrini

Sevilla (España), 30 jun (EFE).- El delantero argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila y el congoleño Cédrick Bakambu y el lateral zurdo suizo Ricardo Rodríguez no continuarán en el Betis la próxima temporada, anunció este martes el club español.

Bakambu y Ricardo Rodríguez, quienes se encuentran con sus respectivas selecciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, dan por terminada su etapa en verdiblanco una vez cumplidos sus contratos, mientras que el Chimy Ávila lo hace cuando aún le restaba un año al haber acordado con la entidad el fin de su compromiso por una cláusula liberatoria.

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El club bético destacó que "todos ellos finalizan su etapa en el Club habiendo formado parte de la plantilla que alcanzó la histórica final de la UEFA Conference League en 2025, así como la clasificación a la Liga de Campeones el pasado mes de mayo" en la plantilla liderada por el chileno Manuel Pellegrini desde el banquillo.

Bakambu llegó al Betis en la 2023-2024 procedente del Galatasaray turco y ha marcado una quincena de goles en los 44 partidos que ha disputado en tres temporadas, mientras que Chimy Ávila lo hizo procedente de Osasuna y ha anotado ocho tantos en 68 partidos; y Ricardo Rodríguez recaló procedente del Torino italiano y ha sido utiiizado por el técnico chileno Manuel Pellegrini en 41 partidos en dos temporadas. EFE

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