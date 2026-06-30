Bruselas respalda una aplicación coordinada de la norma contra el 'greenwashing' en toda la UE

La Comisión Europea ha respaldado este martes un acuerdo con las autoridades nacionales de protección de los consumidores para unificar la aplicación de las nuevas normas comunitarias contra el ecopostureo o 'greenwashing', de forma que su entrada en vigor se produzca de manera homogénea en toda la Unión Europea y tenga en cuenta las dificultades de adaptación de las empresas.

El entendimiento, alcanzado en el marco de la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), fija criterios comunes sobre cómo deberán actuar los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la directiva, que refuerza los requisitos para las declaraciones medioambientales y las etiquetas de sostenibilidad con el objetivo de evitar mensajes engañosos en las decisiones de compra.

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En este contexto, las autoridades se comprometen a valorar las dificultades reales que puedan surgir durante el periodo de transición, como el volumen de productos ya fabricados, su vida útil o las limitaciones técnicas para adaptarlos a la nueva normativa, con el fin de evitar costes innecesarios para las empresas.

Además, el documento establece que, cuando estas dificultades de adaptación estén debidamente justificadas, priorizarán las actuaciones preventivas, como la emisión de orientaciones o aclaraciones a las empresas afectadas, antes de recurrir a medidas sancionadoras.

La directiva, que los Estados miembro debían incorporar a sus respectivos ordenamientos jurídicos antes del 27 de marzo de 2026, será aplicable a partir del próximo 27 de septiembre.