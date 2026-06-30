Bombardeo israelí anoche en Gaza destruyó más de 100 de tiendas de campaña de desplazados

Gaza/Jerusalén, 30 jun (EFE).- El bombardeo lanzado por el Ejército de Israel en la noche del lunes en Jan Yunis (sur de Gaza) destruyó al menos un centenar de tiendas de campaña en las que residen desplazados, indicó este martes el servicio de emergencias gazatí de Defensa Civil.

En la noche del lunes, un avión F-16 israelí disparó un misil contra dos estancias en un campamento de refugiados en Mawasi, en las playas al oeste de Jan Yunis, desatando un incendio que Defensa Civil trató de extinguir hasta la madrugada y que corrió entre las tiendas de campañas de quienes se han visto desplazados hasta esta localidad.

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El ataque se cobró la vida de una mujer identificada como Diana Abu Draz (23 años) y su hija de un año, Sawar Abu Draz, y causó 12 heridos más.

Donde se extendían los refugios improvisados de la población ahora quedan en pie apenas algunas varas metálicas con las que se sostenían las tiendas de campaña, y bajo ellas se extiende un amasijo de utensilios de cocina destrozados, colchones quemados, y pertenencias varias, revueltas entre las lonas que antes cubrían los campamentos.

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A escasos metros de la explanada de campamentos destruidos se aprecia un cráter de varios metros de diámetro, el lugar del impacto del misil.

Mawasi, la zona del bombardeo, ha sido durante la mayor parte de la ofensiva israelí el lugar al que el Ejército ordenaba a los gazatíes desplazarse (prácticamente la totalidad de la población se ha visto desplazada desde 2023) para evitar sus bombardeos. Pese a que durante desde la tregua muchos han tratado de volver a sus lugares de residencia, este enclave costero continúa albergando a miles de palestinos que no tienen dónde ir.

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Por ello, Mawasi se ha convertido en una extensión de miles de tiendas de campaña junto a la costa, donde la población reside bajo condiciones de hacinamiento, marcadas por los problemas de acceso a la electricidad, el agua y la acumulación de basuras.