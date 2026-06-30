Al menos un muerto y dos heridos en enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en la capital de Kenia

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas en enfrentamientos entre la Policía de Kenia y manifestantes que protestaban en el barrio de Huruma, en Nairobi, la capital, por el supuesto secuestro de dos activistas por parte de las fuerzas de seguridad durante las marchas de los últimos días.

La Policía de Kenia ha indicado que las víctimas estaban "atacando y robando a residentes inocentes" durante las protestas, además de "bloqueando varias de las carreteras" situadas en las inmediaciones, según informaciones del diario 'The Star'.

Los disturbios se enmarcan en las insistentes demandas de la población local, que sigue pidiendo explicaciones sobre la desaparición de los dos activistas, identificados como Abdulaziz Duba Molu y Maxwell Kiarie, y desaparecidos desde la semana pasada, cuando se convocaron las primeras marchas por el aniversario de la muerte de manifestantes a manos de la Policía en las protestas contra el Gobierno de los años anteriores.

PUBLICIDAD

Esto sitúa en dos el total de fallecidos desde la semana pasada. Este martes, las fuerzas de seguridad han seguido utilizando gases lacrimógenos para sofocar las protestas en la capital, donde se ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad y se han bloqueado las principales vías de acceso al centro de la ciudad.

Las protestas por la desaparición de los activistas son las terceras que se convocaban de forma consecutiva por este motivo desde el fin de semana y los presentes han utilizado piedras y ladrillos para bloquear las carreteras durante largas horas de la mañana.

PUBLICIDAD

El año pasado, miles de personas salieron a la calle para expresar su descontento con el Gobierno y su gestión del alto coste de vida, la corrupción y el despilfarro de la administración, así como para pedir el fin de la violencia policial en el marco de este tipo de protestas.

En 2025, más de 60 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante dos meses de manifestaciones por las políticas fiscales del Gobierno William Ruto, a quien exigían abandonar el cargo.