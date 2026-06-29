Una vecina de Guillena,de viaje familiar a Venezuela, entre las víctimas españolas del doble terremoto

Natalia, vecina de la pedanía de Torre de la Reina, en Guillena (Sevilla), se halla entre las víctimas españolas del doble terremoto registrado la pasada semana en Venezuela. De 34 años, se encontraba de viaje familiar en el país sudamericano, junto a su marido e hija, cuando se produjeron esos episodios. En estos momentos, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores son 17 los nacionales que han perdido la vida como consecuencia del seísmo y 138 los desaparecidos.

Al respecto, el Ayuntamiento de Guillena se ha unido este lunes, 29 de junio, al llamamiento de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para guardar un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo venezolano tras la tragedia y mostrar así su respeto por las víctimas mortales, heridos y familiares.

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Natalia, de nacionalidad hispano-colombiana, ha sido encontrada sin vida, tal como ha adelantado Radio Sevilla, mientras que su marido e hija, que viajaban con ella, han conseguido salir indemnes de los devastadores terremotos, según informan fuentes municipales.

Su madre, que decidió quedarse en el municipio, se ha sumado al minuto de silencio convocado desde el Consistorio, que ha decretado un día de luto oficial.

La familia vivía desde hacía tres años en Torre de la Reina y la menor estaba escolarizada en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Guillena.

El minuto de silencio, que se ha guardado en la Plaza de España de Guillena, a las puertas del Ayuntamiento, y en la Plaza Mayor de la localidad pedánea, ha contado con la asistencia de numerosos vecinos y del alcalde, Lorenzo Medina.

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