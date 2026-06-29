Texas aprueba incluir lecturas bíblicas obligatorias en los programas educativos para millones de estudiantes

Las autoridades del estado de Texas han aprobado incluir lecturas bíblicas obligatorias en los programas educativos para millones de estudiantes de la Escuela Primaria y Secundaria para completar la enseñanza de literatura, que también incluirá títulos clásicos.

Este plan afectará a más de cinco millones de estudiantes de la escuela pública en Texas, un estado cuya educación está cada vez más influenciada por valores religiosos, lo que ha levantado la polémica.

Ahora, serán varios los títulos que deberán leerse "en su totalidad" en cada curso, incluidos versículos de la Biblia. Aunque no es común que sean las autoridades las que dicten qué libros leer en cada colegio, Texas podría convertirse así en el primer estado en decidido el programa para cada una de estas escuelas, según la cadena CNN.

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La nueva lista de títulos obligatorios incluirá una adaptación ilustrada de la historia de David y Goliat para estudiantes de Primaria y pasajes bíblicos sobre Adán y Eva para estudiantes de mayor edad. También hará especial hincapié en la literatura clásica y textos históricos estadounidenses, como el Discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln.

Asimismo, la junta escolar también aprobó una revisión del currículo estatal de estudios sociales, centrándose más en la historia de Texas y Estados Unidos y restando importancia a algunas enseñanzas sobre historia y culturas globales, lo que ha provocado divisiones entre los profesores.

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