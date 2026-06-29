Rusia impone nueva multa a Telegram por negarse a eliminar contenidos prohibidos

Moscú, 29 jun (EFE).- Las autoridades rusas multaron hoy con otros 3,5 millones de rublos (unos 45.000 dólares) a la red de mensajería Telegram, una aplicación bloqueada en Rusia, supuestamente por no eliminar contenidos prohibidos.

El Tribunal del Distrito Taganski de Moscú declaró culpable a la red de mensajería de negarse a monitorear los contenidos ilegales, según informó la agencia RIA Nóvosti.

A principios de mes la misma corte multó a Telegram con más de 10 millones de rublos (cerca de 140.000 dólares) por negarse a eliminar contenidos vetados por las leyes rusas.

Durante el último año, la red de mensajería ha sido multada con más de 100 millones de rublos (cerca de 1,4 millones de dólares), en la mayoría de los casos por incumplir esta norma.

El pasado 10 de febrero el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, denunció que la red seguía sin cumplir las exigencias de las autoridades, por lo cual se mantendría el bloqueo "con el fin de lograr el cumplimiento de la legislación rusa y garantizar la protección de los ciudadanos".

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Además, el regulador exigió a la popular red de mensajería, que hasta hace poco contaba con unos 100 millones de usuarios en este país, borrar más de 35.060 contenidos ilegales, que incluirían materiales relacionados con la pornografía ilegal.

Las autoridades rusas también exigieron a Telegram eliminar 35.500 materiales vinculados al uso de VPN (herramientas para ocultar la dirección IP real) para acceder a sitios bloqueados en Rusia.

El dueño de Telegram, Pável Dúrov, contra el que se ha abierto una causa penal, ha acusado, por su parte, a las autoridades, de censurar la libertad de expresión.

Los expertos aseguran que es muy difícil bloquear el servicio de mensajería en un 100 %, algo que Rusia ya intentó en el pasado y a lo que tuvo que renunciar, pero su mal funcionamiento puede obligar a los usuarios de Telegram a mudarse a otras plataformas promovidas por el Estado ruso. EFE

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