Redondo responde al PP que queda "eliminar LGTBIfobia" tras afirmar De los Santos que cada vez hay menos que reivindicar

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido al PP que queda "eliminar la violencia homófoba, el odio en las redes y la LGTBIfobia".

"Los avances en derechos se han logrado pese al PP aunque luego la derecha también se beneficia de la igualdad conquistada. Queda por hacer: eliminar la violencia homófoba, el odio en las redes, la LGTBIfobia. Seguiremos construyendo una sociedad libre. Feliz y reivindicativo Orgullo", asegura la ministra.

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Así lo expresa en un mensaje en la red social X, en respuesta a la entrevista de Europa Press al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que afirma que ve el Orgullo como una "fiesta necesaria" y una "reivindicación" que, "por suerte, cada vez tiene menos que reivindicar".

"Yo lo veo como lo llevo viendo desde que soy un adolescente y es como una fiesta necesaria, como una reivindicación que, por suerte, cada vez tiene menos que reivindicar, pero que sigue siendo extraordinariamente necesaria por muchos motivos. Porque las conquistas sociales son débiles y porque todo lo conquistado tenemos que asegurarlo", señala el 'popular' en la entrevista.

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En este sentido, De los Santos repasa la evolución del colectivo en el país e insiste en que los avances se han logrado gracias a "gobiernos de todos los colores" y a "hombres y mujeres valientes de todo credo y de toda ideología". "Durante estos casi 50 años de democracia hemos conseguido ser un espejo en el que otros países quieren mirarse hemos conseguido ser una de las democracias más igualitarias del mundo", subraya.

No obstante, critica los discursos que pretenden ver a las personas LGTBI+ "como a ciudadanos con otras necesidades". A su juicio, este enfoque incurre en la "exclusión", ya que a los miembros del colectivo también les interesa "que bajen los impuestos" o "que el servicio ferroviario funcione como hace diez años". "No nos engañemos, los derechos están todos conquistados en una democracia como la nuestra", señala, preguntado por asignatura pendiente o derechos por conquistar del colectivo.

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Si bien, reconoce que "todavía quedan lugares en los que, desgraciadamente, muchos jóvenes y no tan jóvenes no se atreven a dar el paso de explicar a los suyos que aman a un igual". "Eso es algo que entre todos tenemos que resolver", añade. En este punto, cita al Papa León XIV y sus palabras sobre el amor, durante su visita a España del 6 al 12 de junio. "Solo con el amor aseguramos el futuro y a quien no lo tenga les recomiendo que lo busque porque merece la pena", destaca De los Santos.

En esta línea, el dirigente 'popular' acusa a la izquierda de pretender "patrimonializar" de forma "ruin, sectaria y muy manipuladora" una lucha construida "entre todos". Así, ha censurado que se intente "retorcer" el sufrimiento histórico de las personas homosexuales y trans. "Yo también soy parte del colectivo LGTBI y también he sufrido, cuando tenía 12 y 13 años en el patio del colegio, que me golpearan o que me ridiculizaran por ser afeminado", relata en tono personal.

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Del mismo modo, tacha de "injusto" y de "rozar la maldad" que desde la izquierda se continúe señalando a los 'populares' por el recurso que la formación interpuso en 2005 ante el Tribunal Constitucional contra la ley del matrimonio igualitario. "Porque aquí todos y todas ya sabemos qué hemos defendido cada partido, en qué estamos hoy y si después de 47 años de democracia pretenden seguir señalándonos por algo que ocurrió hace 20, es que además de injustos rozan la maldad", asevera.