Pipi Estrada destapa cómo es en realidad la relación de Terelu Campos y Rocío Carrasco

Pipi Estrada se ha convertido en el gran protagonista de los premios 'Sancho Panza' que la Asociación de Humoristas de España (ASHUMES) ha entregado este domingo. Y no solo por recibir un galardón de manos del ex de María Teresa Campos, Edmundo Arrocet, y aprovechar la ocasión para lanzar un dardo a Terelu Campos bromeando con que podrían haber llegado a ser familia, sino también porque meses después de revelar que está de nuevo enamorado ha presentado públicamente a su novia, Lola, una mujer mallorquina con la que se ha mostrado de lo más cariñoso y a la que ha dedicado este reconocimiento tan especial que casualmente también recibió la madre de Alejandra Rubio hace unos años.

"Yo también tengo personas que se alegran cuando me pasan cosas buenas, como, por ejemplo, mi novia actual, Lolita, que viene de Palma de Mallorca. Gracias por tu generosidad, mi vida, por coger tantos aviones para ver a este trasto", ha expresado antes de fundirse con ella en un apasionado beso.

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"Deben ser importantes estos premios, porque si lo ha recibido Terelu, pues la verdad que me siento más orgulloso todavía, si Terelu le dan un premio, y se supone que a Terelu le dan premios importantes, pues mira, yo no soy menos. A lo mejor a Terelu igual no le gusta que me hayan dado este premio, y encima que me lo entregue Bigote Arrocet. ¡Qué cosas tiene la vida, verdad! Para que veas, la vida es maravillosa. ¡Viva Bigote, viva la vida y viva el premio que dan esta asociación!" ha expresado sin olvidarse de la que fue su pareja entre 2003 y 2005.

Y aunque ha dejado claro que Terelu no le importa en absoluto, no ha dudado en echar la vista atrás para revelar cómo era su relación con Rocío Carrasco y si, como le gusta presumir, es como una hermana para ella: "Muchos han hablado si hay hermandad entre Terelu y Rocío Carrasco. Yo creo en el tiempo que estuve con Terelu sí que veía una buena relación con Fidel y tal, pero no creas que hemos quedado muchas veces. No recuerdo compartir comidas, alguna cena. Sí que hemos compartido noches viejas. Las navidades sí que hemos compartido alguna navidad. Pero el resto, el día a día, evidentemente el trabajo también hay que tenerlo en cuenta" ha asegurado, reconociendo que aunque sí vió "complicidad y mucha empatía, en el tiempo que yo he estado no era una relación de quedar para cenar o quedar para comer".

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Respecto a los 73.000 euros que debía a la hija de María Teresa Campos tras perder una demanda por airear detalles íntimos de su historia de amor, Pipi ha afirmado feliz que "le debo cero papatero. Ya estoy liberado. He pagado mi pena y sobre todo con mucho esfuerzo, me ha costado mucho, me ha costado esfuerzo, lágrimas y también mucha tristeza, porque hubo momentos que me sentía embargado y tal. En algún momento he tenido que dejar de pagar otras cosas por pagarle a Terelu, con lo cual eso supone un agobio importante".

"Lo único que le deseo a Terelu que con ese dinero lo disfrute, que sea feliz, y por supuesto, que no se lo gaste en medicina. Que no se lo gaste en medicina, coño. Es una buena respuesta. Que se lo gaste en buena salud, que todos creo que somos... Yo creo que nuestro patrimonio es la salud. Y yo lo que le deseo a Terelu, de verdad, y lo digo de corazón, es buena, buena, buena salud. De verdad" ha añadido irónico.

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Unas palabras sin mala intención aunque pueda parecer lo contrario, ya que al ser preguntado por un posible acercamiento, el periodista ha dejado la puerta abierta con un enigmático "nunca digas nunca jamás. Para mí lo imposible no existe. Lo probable, no lo veo cerca. Y la posibilidad, pues vamos a ser optimistas, nunca se sabe. A lo mejor, en los últimos días de nuestras vidas, cuando seamos muy viejitos, decimos, viejita tú, viejito yo, vamos a darnos un abrazo después de todo lo que ha pasado. Y los dos viejitos se dan un abrazo maravilloso".