Nexus Energía renueva como patrocinador oficial y 'title sponsor' de la Liga ASOBAL hasta 2029

La energética Nexus Energía y ASOBAL, la Liga Profesional de Clubes Españoles de Balonmano, alcanzaron un acuerdo para la renovación del patrocinio que mantiene a la compañía como patrocinador oficial y 'title sponsor' de la máxima competición del balonmano masculino español para las próximas tres temporada, hasta la 2028-29.

Así, la competición seguirá denominándose Liga Nexus Energía ASOBAL hasta 2029, ampliando una relación que arrancó en la temporada 2025-26. "Tras este periodo inicial de colaboración, Nexus Energía y ASOBAL impulsan una alianza de largo recorrido que se extenderá durante las próximas tres temporadas", expresó un comunicado.

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Durante la pasada campaña, ambas entidades trabajaron de forma conjunta en la integración de la marca Nexus Energía en los principales activos de la competición y en la generación de valor compartido. "La renovación del acuerdo da continuidad a este marco de trabajo y refuerza el impulso al crecimiento del balonmano profesional español y al desarrollo sostenible de su ecosistema", agregó la nota de prensa.

El acuerdo se formalizó en un acto de firma en las nuevas oficinas de Nexus Energía situadas en la Illa Diagonal de Barcelona, que ha contado con la presencia de su director general, Miguel Fandiño, y el presidente de ASOBAL, Servando Revuelta.

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Fandiño reconoció sentirse "orgulloso" e "identificado" con los principios de una de las competiciones españolas "más exigentes y reconocidas". "El trabajo en equipo, el esfuerzo compartido, la evolución constante y la sostenibilidad son fundamentales tanto en el deporte como en nuestra actividad diaria. Renovar este acuerdo es una apuesta firme por seguir impulsando juntos un modelo basado en la responsabilidad, la proximidad, la sostenibilidad y la 'Buena Energía' compartida", añadió.

Mientras que Revuelta mostró su "confianza" en el proyecto junto a la energética. "Que una compañía referente en su sector refuerce su compromiso es una evidencia de la solidez de esta colaboración y del atractivo del modelo del balonmano profesional español para las marcas. Esta 'Buena Energía' compartida nos impulsa a seguir avanzando en el desarrollo integral de la competición con una visión sostenible y de futuro", concluyó.

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