Los bomberos de la Diputación de Badajoz ya trabajan en labores de rescate en Caracas

El equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ya se encuentra plenamente inmerso en las labores de búsqueda y rescate en Caracas, tras su llegada a Venezuela para participar en el dispositivo internacional desplegado como consecuencia de los terremotos que han sacudido el país.

Los diez bomberos del CPEI, acompañados por un perro de rescate y más de 3.000 kilos de material especializado, trabajan integrados en el equipo ES LUSAR PC, junto a efectivos de la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Murcia, formando un único contingente especializado en operaciones de rescate en estructuras colapsadas.

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Precisamente, este lunes nada más amanecer han emprendido viaje rumbo a una zona hotelera para continuar con las labores de búsqueda bajo los escombros. Unos trabajos en los que está teniendo un protagonismo especial la perra que acompaña a la decena de bomberos, y que se llama 'Luka', informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

El operativo ha establecido su campamento base junto a la playa de Caracas, desde donde coordina las intervenciones en una de las zonas más castigadas por los seísmos.

El equipo tiene asignada una amplia área de actuación que incluye un complejo hotelero y un hospital "completamente derruidos", donde continúan las tareas de localización y rescate de posibles supervivientes bajo los escombros.

Los bomberos de la Diputación de Badajoz participan en estas labores junto al resto de integrantes del dispositivo internacional, aportando su experiencia en rescate técnico, apuntalamientos, búsqueda en estructuras colapsadas y trabajo con unidades caninas, especialidades fundamentales en una emergencia de estas características.

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El contingente extremeño ha desplazado seis palés con más de 3.000 kilos de material, entre herramientas especializadas para rescate en estructuras colapsadas, equipos de búsqueda, rescate y perforación, material sanitario y de primeros auxilios, además del equipamiento necesario para garantizar la "autosuficiencia" del operativo durante toda la misión.