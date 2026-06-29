Lenglet llega a Portugal para completar su fichaje por al Benfica

Madrid, 29 jun (EFE).- El francés Clement Lenglet, defensa del Atlético de Madrid en las dos últimas temporadas, llegó este lunes a Lisboa para concretar su fichaje por el Benfica, al que será traspasado cuando concluyan los trámites previos a la formalización de su contrato, entre ellos el habitual reconocimiento médico.

“Estoy muy contento”, señaló el central, en un video difundido por el diario ‘Récord’, en el que explicó a los medios de comunicación que ya había hablado tanto con Rui Costa como con Marco Silva, presidente y entrenador del conjunto lisboeta, respectivamente.

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Lenglet, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2028, se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Benfica, en principio por tres años, y en la segunda baja del conjunto rojiblanco para la nueva campaña, tras la salida de Antoine Griezmann al Orlando City.

El central francés, de 31 años, ha jugado los dos últimos cursos en el Atlético, con un total de 60 partidos, con tres goles y tres asistencias, aunque había perdido protagonismo en el once en la campaña recientemente terminada tras su impacto y su titularidad en la anterior, en 2024-25.

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