La UE refuerza el poder de negociación de los agricultores frente a la industria y la distribución

La Unión Europea ha dado este lunes la aprobación definitiva a la reforma de las normas de comercialización agrícola destinada a reforzar el poder de negociación de los agricultores frente a la industria alimentaria y las grandes cadenas de distribución, con medidas para generalizar los contratos escritos, facilitar la negociación colectiva y mejorar el reparto del valor dentro de la cadena alimentaria.

El Consejo (Estados), ha dado el visto bueno final a la normativa del reglamento de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) y de otras normas vinculadas a la Política Agrícola Común (PAC), culminando así su tramitación tras el respaldo del Parlamento Europeo la semana pasada.

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La reforma también amplía la capacidad de las organizaciones de productores para negociar conjuntamente con la industria y simplifica su reconocimiento administrativo, además de permitir que puedan recibir apoyo a través de la PAC para impulsar estas actuaciones.

Asimismo, la legislación armoniza el uso de menciones comerciales voluntarias como "justo" o "cadena corta de suministro", con la intención de aumentar la transparencia en el mercado y ofrecer una información más clara a consumidores y productores.

NUEVAS REGLAS PARA LAS DENOMINACIONES CÁRNICAS

En materia de etiquetado, el texto reserva el término "carne" a los productos de origen animal y establece criterios más precisos para evitar denominaciones que puedan inducir a error, una medida con la que, defiende el Consejo, pretende reforzar la protección de los consumidores y garantizar una competencia en igualdad de condiciones.

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Así, denominaciones como "filete", "solomillo", "chuleta", "costilla" o "hígado" quedarán reservadas a productos de origen animal y no podrán utilizarse para alimentos elaborados a partir de cultivos celulares u otras alternativas.

Tras el visto bueno definitivo del Consejo, la reforma será firmada por ambas instituciones y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), momento a partir del cual entrará en vigor. Sin embargo, las nuevas reglas sobre las denominaciones cárnicas no serán aplicables hasta transcurridos tres años, con el objetivo de dar margen de adaptación al sector.

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