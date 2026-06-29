La UE aboga por reforzar la interoperabilidad entre Estados para hacer frente a los fuegos forestales en Europa

Los Veintisiete Estados miembro de la Unión Europea han adoptado este lunes una recomendación de la Comisión Europea sobre gestión de incendios forestales que insta a los países a reforzar la cooperación y la interoperabilidad en la respuesta a estos siniestros, tras una temporada récord de fuegos en 2025 en la que más de un millón de hectáreas ardieron en el territorio comunitario.

La recomendación, que no tiene carácter jurídicamente vinculante, también anima a los Estados miembro a reforzar la prevención de incendios mediante una gestión sostenible del territorio y los bosques, mejorar la preparación a través de un mejor uso de los datos y las evaluaciones de riesgo y los sistemas de alerta temprana, según un comunicado del Consejo (Estados).

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También subraya la importancia de sensibilizar a la población, apoyar a las comunidades locales, mejorar la recuperación tras los incendios y fortalecer la gobernanza y la financiación a largo plazo para la gestión del riesgo de incendios forestales, reconociendo que el riesgo de incendios forestales afecta "cada vez más a gran parte de Europa" y a menudo tiene "repercusiones transfronterizas".

"Las devastadoras temporadas de incendios forestales que han azotado Europa en los últimos años demuestran que el riesgo de incendios ya no es un problema exclusivo de unos pocos países, sino un desafío para toda Europa", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios el ministro del Interior de Chipre, Constantinos Ioannou, país que ostenta la presidenta rotatoria del Consejo de la UE.

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Según el ministro chipriota, estas recomendaciones promueven "un enfoque integral" que aúna la gestión del territorio, la adaptación al cambio climático, la protección civil y la cooperación transfronteriza. "Invertir hoy en prevención y preparación es fundamental para proteger vidas, comunidades y ecosistemas mañana", ha avisado.

La recomendación surge a raíz de una temporada de incendios récord en 2025, en la que se quemaron más de un millón de hectáreas en toda la Unión y que llevó a activar un número sin precedentes de intervenciones del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

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También responde a la estrategia contra incendios presentada por la Comisión Europea en marzo, que subraya la importancia de la prevención y la preparación, y que destaca la necesidad de una mayor cooperación entre las autoridades públicas, los gestores del territorio, la sociedad civil y las comunidades locales.

El Ejecutivo comunitario propuso medidas como la creación de "paisajes resistentes al fuego", o la promoción de una "planificación territorial resiliente", y también llamó a mejorar la respuesta ante los incendios forestales para que sea "más rápida", se haga de forma "más eficaz", empezando por una mejor coordinación entre Estados.

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