La Revolución Estadounidense sigue viva 250 años después en Filadelfia, cuna de la nación

Yeny García

Filadelfia (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El Salón de la Independencia donde las Trece Colonias declararon su ruptura con el imperio británico refleja la reverencia con que Filadelfia, corazón de la Revolución Estadounidense, custodia sus sitios históricos como altares cívicos cuya carga simbólica se multiplica a 250 años de la fundación del país.

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La ciudad, considerada la cuna del experimento democrático que luego sería Estados Unidos, su primera capital y donde se firmó la Constitución, abraza su papel de salvaguarda de la historia fundacional del país con la responsabilidad de ponerla en contexto y preservarla en su conjunto.

"Tenía que traer a mis hijos y mostrarle donde comenzó todo, sobre todo ahora que se cumplen 250 años", explicó una madre que viajó desde Massachusetts, también parte de las colonias que se rebelaron contra la corona inglesa.

La sala donde se tomó una de las decisiones más importantes en la historia y luego se concibió la Carta Magna conserva escasos rastros de su mobiliario original, pero todavía impresiona.

Inmortalizada en el reverso del esquivo billete de dos dólares, en el espacio se puede ver la llamada Silla del Sol Naciente en la que se sentó el primer presidente estadounidense, George Washington, durante la Convención Constitucional.

Cientos de visitantes acuden cada día al edificio, declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los sitios más concurridos en la Explanada de la Independencia, un parque nacional donde también se preserva la Campana de la Libertad, agrietada.

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Este espacio ha sido escenario reciente de polémica tras la orden de la Administración del presidente, Donald Trump, de retirar paneles con información de los esclavos que trabajaron en la casa de Washington en Filadelfia. Las autoridades locales y los vecinos de la ciudad ganaron la batalla judicial por su restitución, aún sin completar.

"Estar aquí en Filadelfia, en este vecindario histórico es motivador. Cada día al caminar por aquí recuerdo que los altibajos en la historia de EE.UU. y del mundo ocurren con bastante frecuencia, pero siempre podemos volver la vista atrás hacia momentos de esperanza", dijo a EFE el historiador James Taub.

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El experto del Museo de la Revolución Estadounidense resaltó la relevancia de la Declaración de Independencia, centro de una muestra que marca el 250 aniversario de la proclamación y su influencia en países como México o Chile durante sus propios procesos independentistas y en grupos defensores de los derechos civiles.

Aunque el documento original se encuentra en los Archivos Nacionales en Washington, el museo exhibe varias reproducciones auténticas a través de las que se dio a conocer el texto revolucionario al mundo.

"Queremos asegurarnos de conectar a todos los visitantes, vengan de donde vengan, con una historia personal que realmente puedan llevarse a casa y verse reflejados en la Revolución Estadounidense", insistió el curador adjunto sobre la exhibición "El camino de la Declaración", abierta hasta enero de 2027.

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La exposición explora a través de artefactos invaluables, documentos, piezas artísticas y experiencias interactivas con líderes y activistas como Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., Vicente Guerrero, Eleanor Roosevelt, Mahatma Gandhi y Harvey Milk que partieron de la proclamación para inspirar movimientos políticos y sociales.

"Tenemos objetos cedidos en préstamo por múltiples países y docenas de instituciones diferentes", detalló Taub sobre la muestra, que incluye uniformes militares de los líderes mexicanos Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón, así como otros artefactos prestados por el Museo Nacional de Historia de la Ciudad de México.

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También se exhibe una imprenta en préstamo por la Biblioteca Nacional de Chile en Santiago, "utilizada para difundir información prorrevolucionaria por todo el país en su lucha por la independencia de España", precisó Taub.

"Algo que me motiva como estadounidense y como historiador es la idea de que no existe algo como la historia nacional como tal. Todos estamos conectados y todos deberíamos aprender sobre la historia de los demás", insistió.

Las festejos alrededor del 4 de julio son el centro de un aniversario que EE.UU., y especialmente Filadelfia, han celebrado todo el año y que coinciden con el Mundial de Fútbol, del que la ciudad es anfitriona.

Dentro de los hitos de la festividad resalta la gran muestra "Una nación de artistas" con más de 1.000 pinturas, esculturas y otras obras, incluidas piezas nunca antes expuestas, un festival multidisciplinar y la reapertura del Primer Banco de EE.UU., que por primera vez en 50 años acogerá visitantes con dos exhibiciones en un interior renovado. EFE

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