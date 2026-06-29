La OMC promueve que los médicos se identifiquen en redes sociales para combatir la desinformación sanitaria

La Organización Médica Colegial (OMC), en coordinación con los colegios oficiales de médicos, ha puesto en marcha una iniciativa para promover que los médicos que realizan divulgación sanitaria en redes sociales y canales digitales hagan visible su condición de colegiados y su número de colegiación.

Según informa la OMC, la propuesta busca reforzar la confianza pública en la información sanitaria dentro de un entorno digital "saturado" y "contradictorio", apunta. Para la OMC, el creciente consumo de contenidos relacionados con la salud, unido a la "alarmante proliferación" de mensajes pseudocientíficos, intrusismo y recomendaciones emitidas por perfiles sin competencias clínicas, dificulta que los ciudadanos distingan el conocimiento profesional acreditado de las opiniones carentes de respaldo científico.

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En este contexto, la OMC subraya que la colegiación constituye una "garantía institucional indispensable" para el ciudadano que, trasladada al entorno digital, se transforma en un "elemento de verificación inmediato y accesible" para identificar a quienes están sujetos a los "más estrictos estándares éticos, deontológicos y legales".

La OMC recuerda que el número de colegiado es una información de acceso público y constituye un elemento de identificación profesional que permite acreditar la pertenencia a la profesión médica y la sujeción a los principios éticos, deontológicos y de responsabilidad que regulan su ejercicio.

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Así, afirma que su visualización en redes sociales facilita a los ciudadanos reconocer que la información procede de un médico colegiado y de un profesional que responde de sus actuaciones conforme a los estándares científicos, éticos y legales propios de la profesión.

"En un entorno digital donde conviven información rigurosa y contenidos sin base científica suficiente, es prioritario que los ciudadanos puedan identificar de forma inequívoca a los profesionales médicos acreditados. Hacer visible el número de colegiado es un ejercicio de transparencia que refuerza la confianza, protege a los ciudadanos y pone en valor la responsabilidad que los médicos asumimos en el cuidado de la salud de las personas", ha finalizado el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo.

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