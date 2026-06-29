Inditex destina 3 millones de euros a Cruz Roja para apoyar a los afectados por los terremotos de Venezuela

Inditex ha destinado tres millones de euros al programa de emergencia para apoyar a la población damnificada por los seísmos de Venezuela desplegado por Cruz Roja Venezolana, a través de Cruz Roja Española.

Después del doble terremoto, de magnitud 7,2 y 7,5, que azotó el país latinoamericano el pasado miércoles la compañía gallega ha trasladado en una nota de prensa que aportará tres millones de euros para ayudar a los damnificados por el desastre.

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La aportación irá destinada a financiar el despliegue de una clínica móvil para reforzar la capacidad asistencial en las zonas más afectadas mediante la prestación de atención sanitaria de urgencia, incluyendo el triaje, la estabilización de pacientes, los primeros auxilios, la atención de traumatismos y la derivación de los casos que requieran asistencia hospitalaria.

Según ha detallado Inditex, dicha clínica tendrá la capacidad de prestar servicios médicos para 100 pacientes ambulatorios al día y estará atendida por personal sanitario especializado, en colaboración con profesionales locales.

También, la contribución permitirá la adquisición, distribución y transporte de artículos de primera necesidad, como son los bidones de agua, mantas y sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kits de higiene, para atender las necesidades básicas de las personas afectadas.

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Paralelamente, la compañía ha habilitado un canal para las contribuciones monetarias de sus empleados en España.