Agencias

Efectivos del CPB siguen trabajando en Venezuela en labores de búsqueda y rescate

Guardar
Google icon
Imagen M4VAZNQMIFCRTJ4LTHHM7RFMPE

Los bomberos del Consorcio Provincial (CPB) de la Diputación de Málaga continúan trabajando en Venezuela en labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que sacudieron el país la semana pasada.

Según han explicado, entre los cascotes de los edificios derrumbados de Caracas, y con la ayuda de los equipos y sensores de ruido y movimiento, se afanan en localizar vidas humanas.

Así, en esa tarea, se producen hallazgos inesperados, como un perro atrapado entre los escombros de un edificio colapsado, al que han podido rescatar.

Cabe recordar que los efectivos malagueños están utilizando, entre otros medios materiales, un dron con cámara térmica para la supervisión de edificios y una cámara con equipos de sensores de movimiento y ruido para tratar de localizar a personas, además de una unidad canina.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

De la Espriella invita a Karol G a "unirse a la manada" de su movimiento político

Infobae

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 29 jun (15.00 GMT)

Infobae

Omán e Irán debaten "marcos de cooperación" en navegación y servicios en estrecho de Ormuz

Infobae

El euro se cambia alrededor de los 1,14 dólares ante la incertidumbre geopolítica

Infobae

El suministro de renovables y gas aumenta en la UE en 2025, mientras el carbón cae a mínimos históricos

El suministro de renovables y gas aumenta en la UE en 2025, mientras el carbón cae a mínimos históricos