Civitatis lanza una plataforma propia para impulsar su comunidad de creadores de viajes tras superar los 1.300 miembros

Civitatis ha lanzado hoy una nueva plataforma tecnológica propia para gestionar y hacer crecer su comunidad de creadores de contenido de viajes, Civitatis Creators, un año después de poner en marcha esta iniciativa que ya reúne a más de 1.300 creadores verificados en España y Latinoamérica.

La compañía, especializada en la distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español y portugués, ha desarrollado internamente una herramienta que centraliza la gestión de solicitudes, contenidos, comunicaciones y recompensas dentro de un mismo entorno digital.

La plataforma permitirá a los creadores consultar actividades disponibles, solicitar experiencias, enviar contenidos, comunicarse con el equipo de Civitatis y realizar un seguimiento de su participación en el programa. Además, estará disponible en español, portugués, inglés, francés e italiano.

1.800 REGISTROS

Según Civitatis, la comunidad cuenta actualmente con cerca de 1.800 registros en España, México y Brasil. Tras su consolidación en España y México, la compañía prevé extender oficialmente Civitatis Creators a Brasil durante el segundo semestre de 2026.

El desarrollo de esta tecnología propia responde a una decisión estratégica de la empresa para adaptar la gestión del programa a las necesidades de su comunidad, después de haber utilizado hasta ahora procesos manuales y herramientas externas.

Civitatis destaca que el programa se centra en la experiencia y no únicamente en la conversión comercial, ya que los participantes pueden acceder a actividades del catálogo de la compañía, vivirlas y compartir posteriormente sus contenidos con sus comunidades.

La iniciativa está dirigida principalmente a nano y micro creadores de contenido y cuenta con un proceso de selección para garantizar la calidad de los contenidos y mantener un entorno alineado con los valores de la marca.

Desde el lanzamiento del programa, Civitatis ha recibido más de 250 vídeos creados por miembros de la comunidad, dentro de su estrategia para generar contenido de viajes basado en experiencias reales.