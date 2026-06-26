Registrado un temblor de magnitud 5,4 al oeste de Puerto Rico

San Juan, 26 jun (EFE).- Un temblor de magnitud 5,4 se registró este viernes a 75 kilómetros al oeste-suroeste de la isla de Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

Según este organismo, el seísmo se sintió a las 12.06 hora local (16.06 GMT) con una intensidad máxima de II en Hormigueros, municipio en el oeste de Puerto Rico.

El RSPR aseguró que no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Este es el temblor reportado o sentido más cercano a Puerto Rico desde los dos terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado miércoles en Venezuela y que provocaron que las autoridades emitieran un aviso de tsunami para la isla y la zona del Caribe.

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No obstante, las autoridades cancelaron el aviso tiempo después.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los seísmos se elevó a 589 y a 2.980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

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Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4.300 personas. EFE