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Muere a los 73 años el exministro de Defensa ruso Sergei Ivanov

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El exministro de Defensa ruso Sergei Ivanov ha muerto este viernes a los 73 años de edad, según ha anunciado la liga rusa de baloncesto VTB, de la que ejercía como presidente honorario, tras una vida política ligada al presidente ruso, Vladimir Putin.

Titular de Defensa y entre 2001 y 2007 durante el primer mandato de Putin, Ivanov se desempeñó a mediados de la década pasada como representante especial de Rusia para Asuntos de Actividades Ambientales.

Considerado muy próximo al presidente ruso ambos se conocieron tras formarse en el KGB, en el caso de Ivanov en Minsk, la capital de Bielorrusia, donde obtuvo la graduación de coronel general. Pese a que llegó a sonar como sucesor de Putin para las elecciones de 2008, finalmente fue nombrado como su vice primer ministro cuando Putin pasó a ocupar el cargo de primer ministro durante el mandato en el que Dimitri Medveded estuvo al frente del Kremlin.

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Posteriormente, con la vuelta de Putin a la Presidencia rusa, Ivanov pasó a ser el jefe de gabinete de la Presidencia, un puesto de total confianza del mandatario.

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