Milei culpa a la sobrerregulación del bajo crecimiento económico europeo y ve "inmoral" el déficit fiscal

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado este viernes que la Unión Europea sufre un problema de sobrerregulación que está estrangulando su crecimiento económico, al tiempo que ha abanderado un modelo de "capitalismo de libre empresa".

"Cuando regulan matan los rendimientos crecientes y, cuando matan los rendimientos crecientes, matan el crecimiento. La UE no puede crecer porque está atestada de regulaciones", ha afirmado durante la inauguración de la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, acto donde se le ha concedido la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo.

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Además, Milei ha tachado de "inmorales" los déficit fiscales y la impresión de dinero para financiarlos al alegar que eso supone una "falsificación monetaria" que se traducirá en una inflación "profundamente regresiva" para la sociedad e "ineficiente" para la fijación de precios.

"Si lo financio con deuda [...] quiere decir que entonces la fiesta de hoy la pagan las generaciones futuras; nuestros hijos, nuestros nietos, personas que aún no nacieron. [...] Es un disparate", ha añadido para recetar la aplicación de la "motosierra" al gasto público.

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El presidente ha indicado que la justicia social es "aberrante" y que obedece a un "utilitarismo político" que termina "destrozando la eficiencia y la asignación de capital". Milei ha asegurado que el comunismo es "satánico" y que se basa en "la envidia, el odio, el resentimiento y el trato desigual ante la ley".

Asimismo, ha manifestado su convicción en que el marxismo es propenso a la violencia y contrario a los "valores judeocristianos", y que, por eso mismo, "la izquierda y los terroristas desprecian a Israel", ya que es, según Milei, el "bastión de Occidente".

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Milei ha reivindicado esos valores como pilar cultural de Occidente y ha roto una lanza a favor de una caridad "voluntaria": "Si la caridad es a punta de pistola, como la hace el Estado, eso no es caridad, eso es robo disfrazado de altruismo".

DEFENSA DEL CAPITALISMO

El presidente argentino ha defendido que el liberalismo implica un "respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo" que se vertebra en torno a los principios de no agresión a la vida, la libertad y la propiedad.

"[El capitalismo] es la hazaña civilizatoria de Occidente, lo que nos sacó del pozo, lo que nos permitió tener un nivel de vida infinitamente mejor que el que tenían nuestros pares de hace 250 años", ha resuelto.

"Cuando el derecho positivo no coincide con el derecho natural, eso se vuelve ilegítimo. Ustedes pueden sancionar una ley, puede ser legal, pero eso no lo hace legítimo", ha rematado para subrayar que la eficiencia y la justicia son "dos caras de la misma moneda".

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Milei ha completado su intervención reiterando, como en ocasiones anteriores, que se presentará a las elecciones del año que viene para un segundo mandato y que, cuando finalice en 2031, se retirará "totalmente" de la política. Posteriormente, se dedicará a la lectura, la escritura y a dar conferencias.