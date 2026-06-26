Los 40 especialistas del Equipo de Emergencia de la Comunidad llegan a Venezuela para trabajar en el terremoto

La Comunidad de Madrid activó este jueves el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM) con 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos regional que han llegado ya a Venezuela para colaborar en las labores de rescate y búsqueda de víctimas tras el terremoto.

El contingente está integrado por especialistas en rescate en estructuras colapsadas, cuatro unidades caninas para la localización de víctimas y sanitarios del Servicio de Urgencia Médica autonómico (SUMMA 112), que han viajado junto con el equipo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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La Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), desplegó este jueves el contingente que salió desde el Parque Central de Bomberos de la Comunidad de Madrid en Las Rozas camino a la base aérea de Torrejón de Ardoz desde donde partió hacia la zona afectada por los seísmos en Venezuela.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha señalado en declaraciones remitidas a los medios que primero empezaran a trabajar en la zona cero durante la tarde de este viernes --que sería la mañana en Venezuela-- para buscar y rescatar a víctimas.

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"Van a poder actuar dentro de las primeras 48 horas, eso da ciertas garantías de tener más éxito en lo que es la localización de personas con vida", ha manifestado el consejero, que también ha hecho alusión al terremoto de Turquía, donde fueron capaces de rescatar a una persona hasta seis días después del seismo.

En este sentido, Novillo ha destacado que es un equipo especializado que se va a centrar en localizaciones de víctimas que se encuentren en sitios profundos y complejos.

"Es una operación muy delicada, pero son equipos que han trabajado en todos los terremotos prácticamente del mundo en estos años y con garantía de éxito", ha puntualizado, al tiempo que ha subrayado que tenerles es "un orgullo" para los madrileños.

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En concreto, el ERICAM está especializado en el rescate en caso de grandes seísmos y está capacitado para realizar la valoración estructural de los edificios afectados y refuerzo de los elementos inestables, la apertura de huecos para acceso a las víctimas, así como el tratamiento sanitario de las víctimas antes de su traslado a centros hospitalarios.

EL ERICAM HA PARTICIPADO EN EL TERREMOTO DE HAITÍ O ECUADOR

En el 2011 recibió la calificación como equipo USAR (Urban Search and Rescue) concedida por la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU. Además, ha participado en numerosas intervenciones internacionales desde su nacimiento hace casi 20 años, especialmente en situaciones de emergencia de gran magnitud.

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En 2010 formó parte de los dispositivos desplegados tras el terremoto de Haití, una de las catástrofes humanitarias más graves de los últimos años. Un año después, en 2011, intervino en el terremoto de Lorca, donde los equipos de rescate trabajaron en la búsqueda de víctimas entre edificios colapsados y zonas especialmente afectadas por el seísmo.

También, en 2016 el equipo madrileño se desplazó a Ecuador tras el terremoto donde colaboró en las labores de localización y rescate en las áreas más dañadas por el movimiento sísmico.

Ya en 2017, el ERICAM participó en los grandes incendios forestales registrados en Portugal, donde desplegó medios humanos y técnicos en dos ocasiones consecutivas durante el verano para apoyar las labores de extinción y asistencia en las zonas afectadas.