La UE prorroga hasta julio de 2027 las sanciones contra la violencia de bandas en Haití

La Unión Europea ha acordado este viernes prorrogar un año más, hasta el 29 de julio de 2027, el régimen de sanciones dirigido contra los responsables de la violencia de bandas criminales en Haití y del deterioro de la seguridad, la democracia y el Estado de derecho en el país.

La decisión del Consejo (gobierno) de renovar estas medidas supone mantener la prohibición de entrada a la Unión de las nueve personas en la lista de sancionados --entre ellos el expresidente Michel Martelly y varios líderes de bandas-- y la congelación de activos de estos sancionados y de una entidad también incluida en la lista negra.

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También queda prohibido proporcionarles fondos o recursos económicos, ya sea directa o indirectamente. Este marco complementa las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre de 2022, incluido un embargo de armas.

A Martelly y dos políticos aliados, la UE les considera responsables de armar y financiar a varias bandas criminales para promover su agenda política, defender sus intereses personales y económicos y controlar el territorio.

También está entre los sancionados el político Rony Celestin, al que la UE implica en la violencia vinculada a grupos armados, incluyendo el asesinato del periodista Néhémie Joseph, quien había expuesto sus actividades ilegales y casos de corrupción.

Las bandas armadas han sumido en la violencia a Haití, además de influir en todos los aspectos políticos del país, después de que en 2021 asesinaran al entonces presidente, Jovenel Moise. En 2024, las pandillas atacaron el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, cerrando su actividad durante semanas, lo que impidió que el primer ministro, Ariel Henry, regresara al país.

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