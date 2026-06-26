La mitad de los departamentos franceses, aún en alerta roja por calor extremo el sábado

París, 26 jun (EFE).- Al menos 50 de los cerca de 100 departamentos franceses seguirán el sábado bajo alerta roja por calor extremo, lo que -no obstante- representa 11 departamentos menos que este viernes, informó Météo-France.

La agencia meteorológica explicó en su actualización de la tarde de este viernes que 35 departamentos permanecen en alerta naranja, la segunda más grave de una escala de cuatro. Recordó que este episodio de calor extremo es de una intensidad comparable a la histórica ola de calor de agosto de 2003, saldado entonces con 15.000 muertes.

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"El aire más cálido se desplazará progresivamente hacia el este del país; un aire más fresco comienza a entrar por el oeste y el noroeste", indicó Météo-France, que mantiene al departamento de París en alerta roja.

La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, reconoció este viernes que "los calores extremos" de los últimos días en el país tendrán "consecuencias en el número de muertes suplementarias", aunque siguió sin cifrarlas.

A pesar de que el calor extremo se ha extendido ya durante una semana en Francia, su Gobierno no ha aportado ningún balance de víctimas provisional y apenas ha dado algunos datos parciales como el número de muertos por ahogamiento durante la ola de calor, 55 hasta el final de la jornada del jueves.

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Ha habido también otros datos, muy parciales, que pueden dar una idea del alcance de la ola de calor. Entre la noche del miércoles al jueves -el pico de la canícula-, en París y sus área metropolitana se registraron 25 paradas cardiorrespiratorias, cinco veces más de lo que es habitual.

También se han informado de muertes de menores dentro de vehículos en horas de fuerte calor, como dos niños de 2 y 4 años al comienzo de la semana o un bebé de 18 meses este mismo viernes.

La ministra asumió "un aumento de la actividad en las urgencias" e insistió en "las medidas de prevención" para evitar más muertes.

Para evitar una mayor saturación de las urgencias, las autoridades han prohibido en París el consumo de alcohol en la vía pública para los próximos dos días.

Este fin de semana, la capital ha anulado dos grandes acontecimientos, la Marcha del Orgullo de París y el festival de música Solidays, que reúnen cada año a cientos de miles de personas.

París, 26 jun (EFE).- Un total de 55 personas han muerto ahogadas en Francia desde que empezó la semana pasada la ola de calor, que ya ha empezado a remitir en la fachada atlántica, pero que va a seguir sacudiendo el interior del país y el este hasta que termine el fin de semana.

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La cifra la dio este viernes la ministra de Deportes, Marina Ferrari, que en una entrevista a Franceinfo puntualizó que esa era la actualización hasta el final de la jornada del jueves, y dijo temer que aumente todavía más.

Ferrari explicó que un 65 % de los casos las personas se ahogaron cuando se bañaban en zonas no vigiladas o donde el baño no está autorizado.

El pasado verano, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre las agencia sanitaria francesa contabilizó 1.418 casos de ahogados, de los cuales 409 terminaron en muerte, lo que significó un aumento del 14 % para los primeros y del 16 % para los segundos.

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El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó este viernes que por ahora "la situación sigue controlada" en las residencias de ancianos y que la atención se concentra sobre todo en las personas aisladas en su domicilio, al tiempo que recordó que se ha activado un plan de movilización de los hospitales.

Lecornu, sobre todo, hizo un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" porque "todavía demasiadas personas siguen en particular practicando actividad física pese a las temperaturas y las alertas", un comportamiento que además de poner a quienes lo hacen en peligro "añade una presión evitable" a los servicios de urgencia y a las unidades de reanimación.

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Advirtió de que aunque la ola de calor se vaya a atenuar durante el fin de semana, los efectos "no serán inmediatos en nuestros hospitales". Por eso insistió en que se sigan respetando las consignas y las medidas que toman los alcaldes y los prefectos (delegados del Gobierno).

La canícula está poniendo en tensión los hospitales y los centros sanitarios, y en esas circunstancias el prefecto de policía de París anunció el jueves que a partir de este mediodía estará prohibido el consumo de alcohol en la calle, ya que se considera que es una práctica que puede generar incidentes que requiere la intervención de los servicios de urgencia, que están saturados.

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Su decreto prohíbe en concreto consumir alcohol en la vía pública entre las 12.00 del mediodía y las 7 de la mañana del día siguiente dos jornadas consecutivas, pero también la venta de alcohol para llevarse en los comercios a partir de las 18.00 horas. No se verán afectados por estas restricciones ni los bares ni los restaurantes.

El prefecto de policía, por otra parte, también debe pronunciarse sobre una posible anulación de la Marcha del Orgullo, que habitualmente reúne a cientos de miles de personas que está programada en París el sábado a partir de las 13.30, cuando los servicios meteorológicos prevén que la temperatura será, un día más, superior a los 35 grados.

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Igualmente decidirá si se mantiene el festival musical Solidays que se organiza en el hipódromo de Longchamp desde este viernes hasta el domingo.

En Lyon, las autoridades ya han anulado por el calor la Marcha del Orgullo que debía celebrarse el sábado en una ciudad en la que la temperatura subirá hasta 40 grados, y de hecho se ha pospuesto al mes de septiembre, a una fecha todavía por determinar.

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París, 26 jun (EFE).- La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, reconoció este viernes que "los calores extremos" de los últimos días en el país tendrán "consecuencias en el número de muertes suplementarias", aunque siguió sin cifrarlas.

"Ya lo vimos en 2003 (con una ola de calor histórica que dejó 15.000 decesos), habrá consecuencias en el número de muertes suplementarias, eso lo sabemos", manifestó Rist, en unas declaraciones conjuntas a la prensa con el ministro de Trabajo y Solidaridad, Jean-Pierre Farandou.

A pesar de que el calor extremo se ha extendido ya durante una semana en Francia, su Gobierno no ha aportado ningún balance de víctimas provisional y apenas ha dado algunos datos parciales como el número de muertos por ahogamiento durante la ola de calor, 55 hasta el final de la jornada del jueves.

Ha habido también otros datos, muy parciales, que pueden dar una idea del alcance de la ola de calor. Entre la noche del miércoles al jueves -el pico de la canícula-, en París y sus área metropolitana se registraron 25 paradas cardiorrespiratorias, cinco veces más de lo que es habitual.

También se han informado de muertes de menores dentro de vehículos en horas de fuerte calor, como dos niños de 2 y 4 años al comienzo de la semana o un bebé de 18 meses este mismo viernes.

La ministra asumió "un aumento de la actividad en las urgencias" e insistió en "las medidas de prevención" para evitar más muertes.

El ministro de Trabajo anunció la apertura de unas 2.000 plazas para los sin techo y pidió que se evite la ingestión de alcohol estos días porque favorece la deshidratación y puede contribuir a saturar aún más las urgencias. En París, las autoridades han prohibido el consumo de alcohol en la vía pública para los próximos dos días.

Este fin de semana, la capital ha anulado dos grandes acontecimientos, la Marcha del Orgullo de París y el festival de música Solidays, que reúnen cada año a cientos de miles de personas.