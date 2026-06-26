La Fundación IDIS sitúa la innovación responsable y la colaboración como ejes estratégicos

El presidente de la Fundación IDIS, Fernando Campos, ha situado la innovación responsable y la colaboración entre las principales prioridades de su mandato.

"Es una prioridad absoluta la alineación con los intereses comunes del sector, a lo que se suma mi convicción sobre la importancia de impulsar la innovación responsable, el refuerzo de una voz colectiva, la colaboración, y la sensibilización de la opinión pública", ha destacado.

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Así se ha mostrado Campos durante la reunión del Patronato del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) que ha servido para revisar los objetivos de la entidad, aprobar las cuentas, hacer seguimiento de las actividades realizadas hasta ahora, así como planificar las que quedan hasta final de año.

En la cita, la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, ha informado sobre el lanzamiento del Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP). Tras meses de preparación, la plataforma ya está lista para la ingesta de datos, de tal forma que todas las entidades adheridas al proyecto ya pueden comenzar sus trabajos.

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De igual forma, también se ha recordado el proyecto MiHC, de interoperabilidad de la historia clínica en la sanidad privada, impulsado por la Fundación IDIS, que ya supera el millón de accesos y más de 400.000 usuarios conectados.

Asimismo, también se han aprobado las cuentas de la entidad relativas al ejercicio 2025, así como se ha establecido el plan de trabajo para los próximos meses. Por un lado, tras su lanzamiento, se producirá la puesta en marcha del mencionado Espacio de Datos de la Sanidad Privada.

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En paralelo, la Fundación IDIS seguirá avanzando con su proyecto NEXO IA, enfocado a ayudar a las empresas y al sector en su conjunto a incorporar esta tecnología en sus procesos de trabajo, con una estrategia coordinada. Asimismo, la Fundación IDIS también centra sus esfuerzos en impulsar la prevención, la investigación y la concienciación social a través de su lema 'Una Nueva Salud, es cosa de todos'.

"Quiero destacar los enormes proyectos sectoriales que se están realizando desde la Fundación IDIS. Todos ellos dedicados a la propia cohesión del sector, a la digitalización, a la colaboración y a la innovación, en beneficio de quien más nos importa: paciente", ha señalado Marta Villanueva.

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En lo que respecta a sus miembros, la Fundación IDIS ha incorporado a tres nuevos socios a la entidad tras la reunión del Patronato. Durante la reunión se ha aprobado la incorporación de la farmacéutica Boston Scientific e Intersystems, una compañía que ofrece soluciones avanzadas para la transformación digital.

Durante el patronato también se ha insistido en la divulgación de la propuesta de valor y los logros de la actividad desarrollada por la Fundación IDIS desde su nacimiento, así como en el fomento de la cohesión dentro de la institución.

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