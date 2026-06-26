Agencias

Kiev espera que la reactivación de sanciones de EE.UU. a Rusia haga efecto en dos semanas

Guardar
Google icon

Kiev, 26 jun (EFE).- Ucrania dijo este viernes que la moratoria a las sanciones dictadas por Estados Unidos contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil que el presidente Donald Trump decretó en las primeras semanas de la guerra con Irán no fue renovada al terminar su última extensión y por ello vuelven a estar en vigor.

El responsable de Política de Sanciones de la Oficina Presidencial ucraniana, Vladislav Vlasiuk, dijo en un mensaje escrito al grupo de WhatsApp que varios asesores del presidente, Volodímir Zelenski, comparten con los periodistas que cubren la actualidad ucraniana, que espera que los resultados de esta reactivación de las sanciones empiecen a hacerse evidentes en un plazo de dos semanas.

PUBLICIDAD

El consejero de Zelenski recordó que Trump dictó sanciones contra Rosneft y Lukoil el pasado mes de octubre.

Para mitigar el impacto de la guerra en Irán en los mercados internacionales de petróleo, Trump dictó a mediados de marzo una moratoria de un mes que extendió sucesivamente hasta el 16 de junio, cuando venció la última extensión sin que ésta fuera renovada.

PUBLICIDAD

Vlasiuk dijo que la Administración ucraniana seguirá trabajando para conseguir que Washington imponga sanciones adicionales a Rusia. EFE

Últimas Noticias

La RD Congo demanda a Ruanda ante la CIJ por genocidio y otros delitos en el este del país

Infobae

Ucrania prorroga las sanciones contra Rusia y las amplia a 68 personas y entidades implicadas en la ocupación

Ucrania prorroga las sanciones contra Rusia y las amplia a 68 personas y entidades implicadas en la ocupación

La OMI estima que ha evacuado a unos 2.500 marineros de 115 buques en el estrecho de Ormuz

Infobae

República Dominicana planea enviar hospital móvil y cerca de 40 sanitarios a Venezuela

Infobae

Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania