FlixOlé celebra el Día del Orgullo con más de 30 títulos que recorren la historia del cine español LGTBIQ+

Con motivo del Día del Orgullo, FlixOlé ha estrenado una colección que recorre la representación de personajes e historias LGTBIQ+ en el cine español a lo largo de su historia. Este especial, que ya está disponible en el servicio de streaming, cuenta además con una nueva incorporación al catálogo de la plataforma: el documental 'Maricones: el cine de Els 5 QK's'.

'Mi querida señorita', clásico del cine español en el que José Luis López Vázquez da vida a un personaje intersexual, encabeza esta colección titulada 'Historia del cine español LGTBIQ+'. A partir de ahí, la plataforma propone un viaje por las décadas de los 70, 80, 90 y principios de este siglo a través de más de 30 títulos, como 'El diputado', 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' o 'Los placeres ocultos', entre otros.

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En el documental 'Maricones: el cine de Els 5 QK's', recién llegado a FlixOlé, el director Ricardo González reconstruye la trayectoria del grupo Els 5 QK's a través de entrevistas, materiales de archivo y fragmentos cinematográficos.

Este colectivo de artistas, integrado por Alfons de Sierra, Lluís Escribano, Ramón Massa, Enric Bentz y Cesc Martí, desarrolló entre 1975 y 1986 una filmografía amateur que dio visibilidad a un colectivo fundamental de la resistencia LGTBIQ+ durante la Transición. En una época en la que el cine en 35 mm debía superar una serie de filtros, la 'troupe' prefirió grabar en Super 8 para pasar desapercibidos ante la censura postfranquista.

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Además de contar con los testimonios de los miembros de Els 5 QK's, el montaje del documental incluye un gran número de fragmentos de sus trabajos, como 'También encontré mariquitas felices', 'Identitat' o 'Cucarrecord'.

https://youtu.be/InF9NsO6tRw?si=FvNeUILDiLdmlas0

EL MILAGRO DE 'MI QUERIDA SEÑORITA', ESTRENADA EN PLENO FRANQUISMO

Dirigida por Jaime de Armiñán, la revolucionaria 'Mi querida señorita' constituye la primera representación de la intersexualidad en el cine español y fue nominada al Oscar a mejor película de habla no inglesa. Resulta sorprendente cómo el filme protagonizado por López Vázquez sorteó la censura en plena dictadura franquista, concretamente en el año 1972.

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Ya en la Transición, Eloy de la Iglesia trató la homosexualidad con películas como 'Los placeres ocultos', 'El sacerdote' o 'El diputado', siendo esta última la más representativa al presentar a un político progresista gay, interpretado por José Sacristán, que oculta su orientación sexual para no ver terminada su carrera. Estas películas están presentes en el ciclo de FlixOlé junto al último filme del cineasta, 'Los novios búlgaros', estrenado en 2003.

https://youtu.be/a58P4Bjqxgc?si=vA2VXBRBgB_pwNhW

También a finales de los 70 vio la luz 'Carne apaleada', un romance lésbico basado en una historia real que protagonizaron Esperanza Roy y Bárbara Rey. Esta última también encabezó la polémica 'Me siento extraña' junto a Rocío Dúrcal y bajo los mandos de Enrique Martí Maqueda.

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Los años 80 son para la Movida y la seminal 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' de Pedro Almodóvar, el imprescindible documental 'Vestida de azul' o la sutil historia de amor dentro de los muros de un convento de monjas 'Extramuros', dirigida por Miguel Picazo.

'Cuernos de espuma', de Manuel Toledano, fue una propuesta novedosa en el cine español y mostraba el ambiente gay neoyorquino del momento. Es uno de los títulos de la década de los 90 que completa la colección junto a otros como 'Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí', de Félix Sabroso y Dunia Ayaso.

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