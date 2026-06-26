Extremadura enviará a Venezuela fondos públicos en concepto de ayuda humanitaria y sanitarios voluntarios

La Junta de Extremadura ha mostrado su disposición a poner fondos públicos en concepto de ayuda humanitaria con destino a Venezuela para paliar los efectos de los terremotos, una vez que se determine una entidad que canalice las aportaciones para garantizar que llegan "a quien tiene que llegar de una manera controlable".

Así lo ha apuntado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, tras conocerse el desplazamiento en las próximas horas de diez bomberos y un perro de búsqueda del CPEI de la Diputación de Badajoz para ayudar en las tareas de socorro.

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Una cifra que Bautista está convencido que sería mucho mayor si no fuera por que los efectivos que se desplacen a la zona del terremoto tienen que ser autosuficientes, es decir, deben contar con hospedaje, transporte, combustible, comida y, por tanto, "en este momento los únicos que están preparados son estos 10 bomberos de la Diputación de Badajoz".

"De lo contrario hay muchísima gente, muchos efectivos que estarían en disposición de desplazarse", ha señalado el vicepresidente extremeño, que ha dado las gracias a la Diputación de Badajoz por haber respondido de una forma "muy rápida y además con muchísima generosidad" con la puesta a disposición de estos 10 bomberos que este viernes o la madrugada del sábado desde Torrejón de Ardoz.

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Mientras tanto, ha avanzado que está a la espera de que se determinen la entidad que pueda coordinar la llegada de los fondos, ya sea el Gobierno, la UE o las agencias de cooperación correspondientes, ha dicho, de tal manera que se garantice que "esa ayuda sí y efectivamente llega a quien tiene que llegar de una manera que pueda ser controlable".

"Una vez que esos mecanismos se pongan a disposición, nosotros pondremos los fondos necesarios", ha señalado Bautista, en declaraciones a los medios en Montijo (Badajoz).

Asimismo, ha señalado que la comunidad está asimismo a disposición de abrir una vía para que profesionales sanitarios extremeños puedan desplazarse de forma voluntaria a la zona de la catástrofe.

"Estamos a la espera de que el Gobierno de España nos abra ese registro para que pudieran hacerlo", ha dicho Bautista, quien se ha referido a la respuesta ofrecida por los sanitarios extremeños tras la dana de Valencia, cuando más de 1.800 profesionales se pusieron a disposición de la Generalitat, al tiempo que ha subrayado que no le cabe duda de que en esta ocasión "habrá una respuesta solidaria en el caso de que sea necesaria".

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