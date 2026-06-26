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Aterriza en Venezuela el avión militar español con unidades de rescate y emergencia

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Madrid, 26 jun (EFE).- El avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid ha aterrizado este viernes en Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país, según ha confirmado el Ministerio de Defensa español.

El A330 ha transportado 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.

En el mismo avión han viajado 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112) junto a cuatro perros de la Unidad Canina.

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En el aparato del Ejército del Aire se ha desplazado también a Venezuela un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con material de primeros auxilios, como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras. EFE

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