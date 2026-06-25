Yéremi Pino: "Vamos a salir a morder, también nos jugamos mucho ante Uruguay"

El extremo de la selección española Yéremi Pino aseguró que este viernes saldrán "a morder" a Uruguay porque "también" se juegan "mucho" en el duelo que les puede dar el primer puesto del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y apuntó que por el mal inicio ante Cabo Verde "tampoco se puede juzgar todo el trabajo" de estos últimos años.

"Para nosotros, el partido de Uruguay es una final y vamos a salir a morder desde el primer momento porque ellos van a salir a por todas. Se juegan mucho y nosotros también nos jugamos mucho, queremos ser primeros de grupo", afirmó Pino a los medios en Guadalajara (México), escenario este viernes del duelo ante la bicampeona del mundo.

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De este encuentro, admitió que el seleccionador nacional Luis de la Fuente "ha imaginado varias cosas" del planteamiento de Marcelo Bielsa. "La verdad es que estamos preparando el partido muy bien", advirtió el futbolista canario.

Este se ha tomado "con más tranquilidad y mucha más madurez" el hecho de jugar por fin en el Mundial. "Estoy muy feliz, está mi familia y estoy muy orgulloso", confesó el jugador del Crystal Palace inglés, extremo como Lamine Yamal y Nico Williams, y que tiene claro que "por supuesto" se debe ver a una España incisiva por los costados.

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Pino no esconde que "nadie se pensaba" que Cabo Verde les iba a "competir" como hizo y que les planteó "un partido difícil". "Al final, todos los partidos en el Mundial serán difíciles y hay que afrontarlos desde la mayor dificultad para sacar lo mejor de nosotros", subrayó el internacional, al que no le afectaron "nada" las críticas tras ese 0-0 pese a que lee "bastante". "Yo sé lo que doy y lo que puedo ayudar al equipo, estoy muy tranquilo", remarcó.

"Al final, por un partido tampoco se puede juzgar todo el trabajo que llevamos hecho durante estos años. Sí, nos sentimos importantes dentro de las selecciones fuertes. Creo que tenemos que hacer nuestro trabajo y no pensar en el rival, hay que pensar en nosotros, en dar lo mejor de nosotros y ya está", sentenció sobre las opciones de la 'Roja' en el Mundial.

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