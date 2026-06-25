VÍDEO: Bomberos Unidos sin Fronteras se preparan para ir a Venezuela y ayudar en labores de rescate tras terremotos

La organización Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) ha activado de urgencia su protocolo de actuación y se encuentra en su sede de Huelva preparando un contingente de entre 10 y 15 especialistas para desplazarse a Venezuela de forma "inmediata", con el objetivo de colaborar en las tareas de búsqueda y salvamento de personas tras los graves terremotos que han sacudido el país iberoamericano.

Según han informado el presidente de BUSF, Antonio Nogales, en atención a medios en el Parque de Bomberos de Huelva, el equipo de respuesta rápida estará integrado por profesionales procedentes de diversas delegaciones de España, concretamente de Madrid, Córdoba y Huelva, además de miembros de su Unidad Médica.

PUBLICIDAD

El contingente de emergencia estará compuesto por equipos caninos de localización, personal especializado en desescombros y saneamiento técnico, así como personal sanitario. Para dar soporte a la misión, los bomberos prevén trasladar alrededor de dos toneladas de material logístico, de rescate y sanitario de primera intervención.

Nogales ha remarcado que "las primeras 72 horas son las más importantes" en este tipo de catástrofes y que la "prioridad absoluta" en este momento es el rescate de supervivientes. En este sentido, ha advertido de que los equipos locales sobre el terreno se enfrentan a serias dificultades "debido a la falta de herramientas técnicas especializadas".

PUBLICIDAD

"Nuestro contingente intenta ser polivalente para afrontar todas las fases que nos vamos a encontrar allí: desde la localización de personas con vida mediante los perros de rescate, pasando por el desescombro y la estabilización médica de los afectados en estas primeras horas críticas", ha explicado el presidente de BUSF.

VUELOS COMERCIALES BLOQUEADOS

Nogales ha mostrado la preocupación de esta ONG por "la falta de información fluida" procedente del epicentro del seísmo, coincidiendo con las horas de madrugada en el país caribeño. No obstante, estima que en las próximas horas comenzará a llegar "un volumen importante de datos e imágenes" que permitirá "dibujar un panorama mucho más exacto de la situación real", aunque la "escasez de noticias iniciales" hace prever que se trata de un terremoto "de grandes dimensiones".

PUBLICIDAD

El principal escollo logístico al que se enfrenta la expedición española en estos momentos es el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. Con los vuelos comerciales "bloqueados" y la imposibilidad de conseguir plazas directas, por lo que la organización está buscando vías alternativas para acceder al país.

"Estamos valorando incluso viajar a través de países limítrofes y realizar el traslado final por carretera", ha apuntado Nogales, que asegura que el protocolo de activación interna ya está en marcha desde primera hora de la mañana y que el equipo partirá "en cualquier momento" en cuanto se consolide una ruta de viaje "segura y fiable".

PUBLICIDAD

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/sucesos/1099447/1/bomberos-unidos-fronteras-preparan-ir-venezuela-ayudar-labores-rescate

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06