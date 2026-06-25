Un muerto en Crimea por ataque ucraniano con drones

Moscú, 25 jun (EFE).- Una persona murió este jueves en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, debido a los ataques ucranianos con drones en la península, anunciaron las autoridades locales.

“Debido a un ataque de los drones enemigos en la aldea Prednostnoe del distrito de Dzhankói, falleció una persona”, escribió en redes sociales el dirigente local, Serguéi Axiónov.

Horas antes, la empresa energética Krimenergo anunció la interrupción temporal del suministro eléctrico en toda Crimea, que sufre intensos ataques de Kiev en las últimas semanas.

Los cortes se realizarán de forma selectiva y según sea necesario, señaló la empresa.

Más tarde, la información fue confirmada por el jefe de Crimea, quien explicó que la medida se debe a los daños provocados por los ataques enemigos a la infraestructura energética de la península.

Crimea está sufriendo constantes ataques con drones y misiles que dañan su infraestructura energética y logística, lo que ya ha provocado una crisis por falta de hidrocarburos.

Uno de los principales objetivos de Ucrania es aislar logísticamente la península de territorio ruso, cortando, sobre todo, la red de transporte que une la península por el norte con las regiones ucranianas anexionadas por Moscú en 2022.

Este miércoles, la ciudad portuaria de Sebastopol se quedó sin electricidad tras un ataque con drones. EFE