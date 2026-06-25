Samu envía este jueves un equipo con cinco profesionales de ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

Fundación Samu ha anunciado que un primer equipo de SAMU First Response compuesto por cinco profesionales y cuatro perros especializados en búsqueda y rescate partirá este jueves, 25 de junio, desde Sevilla hacia Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país.

En un comunicado, Samu ha detallado que el contingente estará liderado por el doctor, fundador de SAMU y especialista en medicina de emergencias y catástrofes, Carlos Álvarez Leiva.

Junto a él viajarán una psicóloga, un técnico en emergencias sanitarias y un equipo cinológico formado por dos profesionales y cuatro perros especializados en la búsqueda y localización de personas atrapadas entre escombros.

Además, se incorporarán cuatro perros especializados para trabajar en estructuras colapsadas y zonas de difícil acceso. Los animales están entrenados para detectar la presencia de personas bajo los escombros y facilitar su localización a los equipos de rescate.

El responsable de la misión ha destacado la importancia de evitar actuaciones aisladas y coordinar los medios internacionales con las autoridades y los servicios locales. La posible ampliación de la misión dependerá de la valoración realizada en Venezuela y la evolución de los acontecimientos.

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AYUDA DESDE LA HERMANDAD PASTORA

Por su parte, la Hermandad Pastora de Santa Marina ha anunciado la puesta en marcha de una "urgente campaña" de ayuda humanitaria y ha convertido la Capilla de la Hermandad, en la Calle Amparo de la capital andaluza en un punto de recogida de alimentos, donativos, medicamentos, comida para animales o materiales de primeros auxilios, de domingo a viernes, de 19,00 a 21,00 horas.

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En este sentido, ha solicitado la colaboración de hermanos, vecinos y corporaciones y ha reseñado su "relación" con esta tierra, pueblo barquisimetano a la primera Pastora del Mundo, en los años 2006 y 2007.

En contexto, hasta el momento, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha estimado en miles las víctimas mortales que dejaría el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, respectivamente, ocurrido en el noroeste de Venezuela y seguido de una veintena de réplicas.

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