Samsung renueva su gama media con el Galaxy A27, que incorpora más IA y hasta seis años de actualizaciones

Samsung ha presentado su nuevo 'smartphone' Galaxy A27, que apuesta por acercar la inteligencia artificial (IA) a más usuarios con funciones avanzadas integradas, además de incorporar una pantalla inmersiva AMOLED Infinity-O, el rendimiento del procesador Snapdragon 6 Gen 3 y hasta seis años de actualizaciones de seguridad.

Con la última incorporación de la serie Galaxy A, la tecnológica pretende acercar a más usuarios a una experiencia móvil "más inmersiva, fluida e inteligente" para el uso diario, con un rendimiento fiable y funciones de IA integradas de forma intuitiva.

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Para ello, el nuevo Galaxy A27 es continuista con respecto a su predecesor, el Galaxy A 26, aunque incorpora mejoras significativas como un diseño "más equilibrado" gracias a su cuerpo delgado de 7,8 mm, que resulta cómodo en mano durante largos periodos de uso, disponible en los colores negro, azul, rosa y verde.

Junto a este diseño, incorpora una pantalla AMOLED Infinity-O de 6,7 pulgadas, que cuenta con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y minimiza el área visible de la cámara mediante un discreto diseño perforado. Además, su bisel es reducido, aportando más espacio de pantalla y eliminando distracciones, según ha explicado en un comunicado.

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Samsung también ha destacado la capacidad de rendimiento que ofrece el Galaxy A27, dado que está impulsado por el procesador Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, capaz de ofrecer una experiencia fluida a lo largo del día, incluso realizando varias tareas a la vez, según Samsung. Además, las mejoras en la GPU proporcionan gráficos más fluidos para juegos.

El procesador se acompaña de una configuración de entre 6 y 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de hasta 256 GB, ampliable hasta 2 TB mediante MicroSD.

Igualmente, cuenta con nuevas funciones de IA que se añaden a la serie A, como Rodea para Buscar con reconocimiento de múltiples objetos, un Borrador de objetos más preciso y una herramienta de Transcripción de voz con traducción en 22 idiomas.

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Siguiendo esta línea, basado en las experiencias de 'Inteligencia Alucinante', el Galaxy A27 permite elegir entre varios asistentes de IA, incluidos Google Gemini y Perplexity, que se integran de forma más profunda en más aplicaciones nativas de Galaxy y permiten interacciones cotidianas más rápidas e intuitivas.

Este nuevo 'smartphone' también es compatible con Bixby, su agente conversacional que permite controlar ajustes y funciones mediante lenguaje natural.

Otro factor que ha subrayado la compañía es que el Galaxy A27 sigue los objetivos de Samsung para incrementar la durabilidad y seguridad de sus dispositivos, dado que cuenta con hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, seis años de actualizaciones de seguridad y las tecnologías Samsung Knox y Knox Vault.

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Finalmente, la cámara de este dispositivo se compone de un sensor ultra gran angular de 5 MP, una lente gran angular de 50 MP con estabilización OIS y un sensor macro de 2 MP. La cámara frontal, por su parte, es de 12 MP. Igualmente, la batería tiene una capacidad de 5.000 mAh.

Con todo, Samsung ha adelantado que el nuevo Galaxy A27 estará disponible para los usuarios a partir del próximo viernes 3 de julio en mercados seleccionados.