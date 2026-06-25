Rusia volverá al fútbol internacional en un torneo Sub-15 de la FIFA en octubre

Rusia volverá a disputar una competición internacional más de cuatro años después de iniciar la invasión de Ucrania, al ser invitada, como Bielorrusia, a un nuevo torneo de categoría Sub-15 creado por FIFA que se celebrará del 22 al 31 de octubre en Azerbaiyán.

La FIFA invitó este miércoles a todas las federaciones miembro a la nueva Copa del Mundo y festival Sub-15 que acogerá Azerbaiyán del 22 al 31 de octubre. Según la agencia alemana dpa, la lista incluye a Rusia y a su aliada Bielorrusia.

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Tras el inicio de la guerra en marzo de 2022, se prohibió a todos los equipos rusos participar en competiciones internacionales de fútbol. En los Juegos Olímpicos de París de 2024 y en los Juegos de Invierno de este año en Milán y Cortina d'Ampezzo, el Comité Olímpico Internacional (COI) ya permitió a los deportistas rusos y bielorrusos competir como neutrales.

En los últimos meses habían ido surgiendo indicios del regreso de Rusia a las competiciones internacionales de fútbol. "Sin duda. Tenemos que hacerlo, al menos en las categorías inferiores. Esa prohibición no sirvió de nada", declaró en febrero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuando la cadena británica Sky le preguntó si la FIFA estaba trabajando para levantar la prohibición. "Las sanciones solo han provocado más frustración y odio", afirmó entonces Infantino.

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Desde que entró en vigor la prohibición, la selección masculina profesional de Rusia ha seguido disputando partidos internacionales al margen de los grandes torneos y ocupa el puesto 34 en el ranking FIFA. Lo mismo ocurre con la selección femenina, que ocupa el puesto 27.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, también ha cuestionado en repetidas ocasiones la exclusión de las selecciones inferiores rusas de las competiciones oficiales y ha pedido que se suavicen las restricciones, alegando que, de lo contrario, la joven generación rusa quedaría aislada de forma permanente en el ámbito internacional. Sin embargo, una propuesta al respecto fue rechazada debido a la oposición de federaciones nacionales, que criticaron al mandatario europeo.

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