Pradales expresa "toda la solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano" ante "la terrible tragedia" de los terremotos

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado "todo el apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano" ante "la terrible tragedia" de los terremotos que han causado "cientos de muertos y heridos" cuando se reciben, además, noticias "cada vez peores".

Pradales ha trasladado este mensaje en las redes sociales tras conocer los dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que se han producido en el norte de Venezuela. La presidenta, Delcy Rodríguez, ha confirmado que hay al menos 32 muertos y 700 heridos, sin contar datos del estado La Guaira.

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El Lehendakari ha lamentado esta "terrible tragedia" y ha mostrado "toda la solidaridad y el apoyo de Euskadi en estos momentos difíciles a todos los venezolanos y especialmente a los que han perdido a sus allegados". "Cuando la naturaleza golpea tan fuerte, no hay palabras. Decenas de vidas perdidas en un abrir y cerrar de ojos", ha añadido.