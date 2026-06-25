Pedro Acosta: "Fichar por Ducati es una oportunidad para aprender de Marc Márquez"

El piloto español de MotoGP Pedro Acosta (KTM) reconoció este jueves que su fichaje por Ducati para las temporadas 2027 y 2028 era el "objetivo" que buscaba en su carrera, y que compartirá equipo con "honor" con el nueve veces campeón del mundo Marc Márquez del que aprenderá sobre todo de su "experiencia" y "la gestión de las carreras y la presión".

"Es un honor poder compartir equipo con Marc. Él está casi al final de su carrera y yo empezando, es una oportunidad para aprender de él y recoger su experiencia. Es uno de los últimos pilotos de la era de Dani (Pedrosa), Valentino (Rossi) o Jorge (Lorenzo)", expresó Acosta en la rueda de prensa previa al GP de Holanda que se disputará este fin de semana.

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'El Tiburón de Mazarrón' recordó que el de Cervera, "por su experiencia, recogió mucha información de esas leyendas". "Yo aspiro a aprender de él ahora. En esta fase quiero aprender sobre la gestión de las carreras, de la presión, ha ganado nueve títulos y puede compartir conmigo una gran experiencia", admitió.

El murciano se mostró "contento" por su nuevo equipo por Ducati, "el siguiente paso a dar" y "el objetivo" que buscaba en su carrera, aunque todavía debe centrarse en el 2026 y KTM. "Nos queda mucho por hacer este año y estoy tratando de ir cumpliendo pequeños objetivos, que podrían ser una primera victoria, pero muy contento de que en Ducati hayan creído en mí", subrayó.

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Sobre el doble cero en Brno, en el pasado GP de Chequia, Acosta confesó que le costaba entender qué sucedía con las prestaciones. "Eran cosas que no estaban en mi mano. Será difícil antes de Sachsenring, pero tenemos que ir entendiendo cómo dar las mejores prestaciones con el paquete que tenemos", afirmó.

Respecto al Gran Premio de Países Bajos que se disputará este fin de semana, el español tiró de reminiscencia al recordar que el año pasado estuvo "cerca" del podio luchando con los "mejores" y firmando su "mejor carrera" de la temporada 2025.

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También se pronunció sobre su experiencia con la KTM de 850cc en Brno, debido al cambio de normativa para 2027. "Será muy interesante para nosotros y para los aficionados. Comparado con nuestra potencia actual, es muy distinto, pero la primera impresión ha sido bastante buena", sentenció.