Mireia Benito, Benjamín Noval y Alejandra Neira, campeones de España de contrarreloj en Sabiñánigo

Los corredores Mireia Benito, Benjamín Noval y Alejandra Neira se han proclamado este jueves como nuevos campeones de España en las categorías élite y júnior, respectivamente, en el Nacional disputado sobre 18,6 kilómetros en Sabiñánigo (Huesca).

Mireia Benito ha conquistado su cuarto título nacional consecutivo de la especialidad contra el crono en categoría élite, mientras que entre los júnior las dos grandes estrellas de la categoría Benjamín Noval y Alejandra Neira han vuelto a confirmar su favoritismo.

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La gran protagonista de la contrarreloj élite ha sido Mireia Benito, que ha vuelto a demostrar que es la gran especialista contra el crono en España. La ciclista del AG Insurance-Soudal ha conquistado por cuarto año consecutivo el título nacional de contrarreloj, igualando así los cuatro títulos que también poseen Mavi García y Anna Sanchis en la especialidad, y quedándose ya únicamente por detrás de los siete títulos de Dori Ruano, plusmarquista histórica.

Benito llegaba a Sabiñánigo con gran competencia ante el creciente nivel del ciclismo femenino nacional, especialmente por la presencia de Paula Blasi, reciente ganadora de La Vuelta, que finalmente no ha podido ofrecer su mejor versión tras la caída sufrida este miércoles durante el reconocimiento de la crono. La catalana ha vuelto a construir una contrarreloj de enorme solidez para imponerse con un tiempo de 25 minuto y 59 segundos.

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La batalla por el podio ha dejado a Sara Martín, segunda con 26:20, a 21 segundos de Benito, mientras que Sandra Alonso ha sido tercera con 26:26.36, a 26 segundos. La alicantina, apenas seis meses después de haber sido madre, ha vuelto a demostrar que se encuentra de nuevo al máximo nivel competitivo y también se ha hecho con el título élite. Paula Blasi ha concluido cuarta, a 39 segundos, y Paula Ostiz ha completado el 'top 5', a 1:15.

Al podio élite, junto a Sandra Alonso, han subido Ainara Albert como segunda clasificada y Tamara Seijas como medalla de bronce. En categoría sub-23, la victoria ha sido para Laia Puigdefabregas, que ha estado acompañada en el cajón por Nahia Imaz, segunda, y Goretti Sesma, tercera.

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En la contrarreloj júnior masculina, el asturiano Benjamín Noval ha dominado la prueba desde el primer punto intermedio y ha terminado revalidando el título nacional con un registro de 22:53.54, a una media de 48,77 kilómetros por hora.

Raúl López ha sido segundo, con 23:56, a 1:03 del asturiano, mientras que Martín Gutiérrez ha completado el podio con un tiempo de 24:08, a 1:15.

La jornada ha comenzado con una nueva demostración de autoridad de Alejandra Neira en la contrarreloj júnior femenina. La gallega, gran favorita al triunfo, ha vuelto a reivindicar su dominio dentro de la categoría con una actuación sobresaliente que le ha permitido revalidar el título que ya conquistó el pasado año.

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Neira ha parado el crono en 26:41, un tiempo que incluso le habría permitido firmar el quinto mejor registro en la contrarreloj élite-sub-23 femenina. La diferencia de Neira respecto al resto de corredoras ha sido enorme desde el primer punto intermedio y se ha ampliado todavía más en la segunda mitad de la crono.

Ane Zubeldia ha sido segunda con 28:15.32, a 1:34 de la campeona, mientras que Lidia Castro ha concluido tercera con 28:24, a 1:43. Durante la tarde, la competición continuará en Sabiñánigo con la celebración de las contrarrelojes sub-23 masculina y élite UCI-élite masculina.

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