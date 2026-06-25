La SEN advierte de que el consumo de drogas puede causar daño neurológico grave, especialmente en jóvenes

La doctora Marta Guillán, miembro del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología (SEN), ha advertido de que el consumo de drogas supone un riesgo para la salud cerebral, al poder causar alteraciones permanentes en el funcionamiento del cerebro y aumentar el riesgo de enfermedades neurológicas graves, especialmente entre la población joven.

"Pero a pesar de esto, muchas personas siguen percibiendo algunas drogas como relativamente inocuas, la percepción del riesgo es clave para prevenir. Ninguna droga es segura para el cerebro ni hay un consumo seguro de drogas para el cerebro. Incluso el consumo ocasional puede tener consecuencias neurológicas graves", ha destacado Guillán.

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Con motivo del Día Mundial contra la Droga, que se celebra el 26 de junio, la Sociedad Española de Neurología (SEN) recuerda que el consumo de drogas continúa representando una amenaza importante para la salud cerebral, especialmente entre la población más joven.

En este contexto, subraya que, según la 'Encuesta poblacional sobre hábitos cerebrosaludables de la población española' impulsada por la SEN, los jóvenes españoles de entre 18 y 34 años son el grupo que registra una mayor frecuencia de consumo reciente de drogas: más de un 15,5 por ciento consumió algún tipo de droga ilegal en el último año.

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En términos globales, el estudio de la SEN apunta a que un 7 por ciento de la población española reconoce haber consumido alguna sustancia recientemente (al 15,5% de los jóvenes se suma el 9,5% de las personas de entre 35 y 59 años y el 4,5% de los mayores de 60 años) y también pone de manifiesto diferencias relevantes por sexo: mientras que el 83,9 por ciento de las mujeres asegura no haber consumido nunca drogas, este porcentaje desciende hasta el 71,7 por ciento entre los hombres, que además registran mayores porcentajes en todas las categorías de consumo reciente, incluyendo los últimos días, semanas o meses.

"Aunque los datos que hemos obtenido en este estudio podrían infraestimar el consumo real, porque al realizar este tipo de encuestas puede existir infradeclaración, lo que nos muestran es que, aunque el consumo de drogas puede estar presente en cualquier grupo de edad, es especialmente relevante entre la población joven", ha manifestado Guillán.

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Según la especialista, el consumo entre jóvenes es especialmente preocupante, ya que el cerebro continúa madurando estructural y funcionalmente hasta incluso pasados los 30 años y la exposición a sustancias tóxicas durante estas etapas puede tener consecuencias duraderas sobre las capacidades cognitivas, la memoria, la atención y el comportamiento.

Asimismo, la SEN alerta sobre el aumento que se ha producido en los últimos años de los casos de ictus en personas jóvenes: "Se ha demostrado una relación directa entre consumo de drogas y riesgo de ictus y son numerosos los estudios los que apuntan a que una proporción relevante de los pacientes jóvenes que sufren un ictus reconoce haber consumido drogas previamente".

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De hecho, recuerda que las probabilidades de sufrir un ictus en las 24 horas posteriores al consumo de drogas se multiplican por siete, mientras que un consumo de más de una vez por semana puede duplicar ese riesgo. En España, se estima que el 30 por ciento de las personas menores de 50 años que sufren un ictus han consumido drogas ilícitas.

DATOS ESPERANZADORES

No obstante, Guillán explica datos esperanzadores de la encuesta nacional sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España de estudiantes de 14 a 18 años, ESTUDES 2025, que ha revelado una caída histórica en el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y vapers entre estudiantes de 14 a 18 años.

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"La noticia más relevante de la encuesta de 2025 es que el consumo de alcohol, tabaco y cannabis continúa descendiendo y alcanza mínimos históricos desde que existen registros (1994), incluyendo el consumo intensivo de alcohol (borracheras) que alcanza sus cifras más bajas desde el año 2000", ha apuntado la especialista.

Aun así, Guillán indica que el alcohol sigue siendo, "con diferencia", la sustancia legal más consumida y el cannabis la ilegal. En este grupo de edad, otras drogas ilegales continúan teniendo un consumo bajo y en descenso (cocaína, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos e inhalantes permanecen por debajo del 2-3% en la mayoría de los indicadores).

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"Incluso en 2025 se observa el primer descenso en el consumo de hipnosedantes que era una preocupación creciente, estos siguen siendo los medicamentos con potencial adictivo más consumidos por los adolescentes, especialmente entre las chicas, su consumo sin receta continúa siendo una preocupación sanitaria. Por tanto parece que ha aumentado la percepción de riesgo y la conciencia sobre los efectos de las drogas en la salud y esto es también prevención y salud cerebral para el futuro", apunta.

Desde la SEN se anima a la población a no iniciarse en el consumo de estas sustancias, incluso de forma ocasional, y a buscar ayuda profesional en caso de problemas de consumo.