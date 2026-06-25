Indra cae más de un 7% pese al acercamiento a Santa Bárbara para ganar contratos militares

Las acciones de Indra han cerrado la sesión de este jueves con una caída de más del 7% tras conocerse que negocia con Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, crear una empresa para ganar contratos militares terrestres.

En concreto, los títulos de la firma española han dejado un 7,26%, hasta los 47,39 euros, siendo el valor que más ha perdido de todo el selectivo madrileño.

Esta reacción en el mercado llega después de conocerse, según información aparecida en prensa, que las dos firmas, hasta ahora enfrentadas por la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), negociaban crear una 'joint venture' o empresa conjunta con el objetivo de unir fuerzas de cara a conseguir contratos militares terrestres.

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ACERCAMIENTO ENTRE LAS DOS FIRMAS ENFRENTADAS HASTA AHORA

Esta operación supondría un acercamiento inédito entre las dos empresas, ya que hace apenas una semana Santa Bárbara decidió recurrir ante la Audiencia Nacional (AN) la adjudicación de los mencionados programas de artillería por un valor total de más de 7.000 millones de euros.

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Cabe recordar que Santa Bárbara apuró el plazo para seguir con el proceso hasta el último día y alegó que se trataba de un "recurso procedimental". Además, desde la firma reconocían que, paralelamente, se estaban produciendo conversaciones con Indra con el propósito de "unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España".

"Santa Bárbara confía en el resultado de las gestiones que se están realizando", aseguraron, en referencia tanto al procedimiento judicial como a las conversaciones con la multinacional liderada por Ángel Simón. De este modo, la noticia de la creación de una empresa conjunta supondría la culminación de estas conversaciones y acercamientos entre las dos multinacionales.

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En este contexto, los analistas de Banco Sabadell siguen recomendando sobreponderar las acciones de Indra. "A falta de conocer la estructura final de la potencial alianza y del reparto de responsabilidades, se trataría de una noticia positiva puesto que reforzaría las capacidades de Indra en el segmento de defensa terrestre y le daría pie a incrementar su cartera de pedidos futura", han explicado.

Por último, los expertos han señalado que "a pesar de que no ha tenido mucho impacto en la cotización, este potencial acuerdo podría poner fin a la disputa judicial abierta por Santa Bárbara".