Incode adquiere Identiq para ampliar su arquitectura centrada en la privacidad para la prevención de identidad y fraude

PR Newswire

SAN FRANCISCO, 25 de junio de 2026

· Esta adquisición como parte de una inversión de 100 millones de dólares destinada a impulsar su infraestructura original de identidad centrada en la preservación de la privacidad.

· El enfoque de Incode de protección de datos desde el diseño con la tecnología criptográfica patentada de Identiq, permite a las organizaciones compartir señales de fraude sin compartir datos sensibles.

SAN FRANCISCO, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Incode Technologies, líder global en verificación de identidad y prevención del fraude impulsadas por inteligencia artificial, anunció hoy que ha completado la adquisición de Identiq, una empresa especializada en soluciones criptográficas que fortalecen la privacidad para la colaboración entre pares en la lucha contra el fraude.

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La compañía anunció esta adquisición como parte de una inversión de 100 millones de dólares destinada a impulsar su infraestructura original de identidad centrada en la preservación de la privacidad. Los recursos se utilizarán para fortalecer las capacidades de procesamiento en dispositivos, continuar con la investigación y desarrollo de tecnologías que mejoran la privacidad, así como ampliar los recursos de ingeniería y su presencia global.

"Siempre hemos creído que la privacidad y la prevención del fraude no representan una disyuntiva, sino que forman parte del mismo problema, que solo puede resolverse de manera conjunta", afirmó Ricardo Amper, fundador y CEO de Incode. "Identiq es la pieza que fortalece nuestra arquitectura de privacidad desde el diseño, y representa la culminación natural de las decisiones que tomamos desde el primer día".

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El compromiso de Incode con la privacidad se sustenta en tres decisiones arquitectónicas adoptadas desde la creación de la compañía:· Verificación de identidad impulsada por IA, sin intervención humana: Incode se basa en la decisión que tomó desde su fundación de limitar el acceso humano a los datos biométricos y de identidad. En el flujo estándar de verificación, las capacidades de verificación, prueba de vida (liveness) y cotejo documental impulsadas por inteligencia artificial están diseñadas para eliminar la necesidad de revisiones manuales. En la era del fraude agéntico, los humanos y las herramientas tradicionales son considerablemente menos efectivos que la inteligencia artificial.

· Procesamiento en el dispositivo: Los más recientes productos de estimación de edad facial y verificación de identidad de Incode están diseñados para realizar el procesamiento biométrico directamente en el dispositivo del usuario. Al mantener los datos biométricos en el dispositivo del propio usuario, las organizaciones pueden cumplir con sus requisitos de privacidad y cumplimiento normativo sin sacrificar precisión ni seguridad.

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· Colaboración privada sin exposición de datos: Con la adquisición de Identiq, las instituciones ahora pueden detectar patrones recurrentes de fraude a través de una red sin exponer los datos personales de sus clientes. No existen lagos de datos centralizados ni intermediarios dedicados a la comercialización de información. La superficie de ataque inherente a los modelos tradicionales de colaboración antifraude se minimiza desde el diseño mismo de la arquitectura.

La tecnología propietaria de Identiq para el fortalecimiento de la privacidad demostró que las organizaciones pueden compartir señales de fraude sin exponer los datos de sus clientes a terceros. Esto valida la convicción central de Incode de que la seguridad de la identidad y la privacidad de los datos no representan una disyuntiva. La adquisición acelera la visión de Incode de construir un mundo donde la identidad verificada acompañe a las personas, permitiendo que la confianza generada en un entorno sea reconocida en cualquier otro.

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Identiq dedicó cerca de una década e invirtió más de 50 millones de dólares en el desarrollo de tecnología patentada enfocada en la privacidad, resolviendo uno de los desafíos centrales de la colaboración antifraude. Integrada a la plataforma de Incode, esta tecnología permitirá incorporar inteligencia de red contra el fraude a miles de millones de verificaciones cada año.

"Todas las instituciones compartían la misma preocupación: ¿cómo combatir el fraude de manera conjunta sin perder el control sobre los datos de sus clientes? Identiq construyó la respuesta a esa pregunta. Ahora, como parte de Incode, esa capacidad está disponible para cualquier organización que gestione grandes volúmenes de datos de usuarios", señaló Itay Levy, cofundador y CEO de Identiq.

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Arquitectura centrada en la privacidad en la era del fraude agéntico

Los propios datos de Incode muestran un crecimiento exponencial de un nuevo tipo de amenaza: el fraude agéntico, es decir, intentos de fraude impulsados por agentes de inteligencia artificial. Incode ha procesado más de 7 mil millones de verificaciones de identidad y, en 2024, el fraude agéntico representaba apenas el 3% de los intentos detectados. Sin embargo, esta cifra aumentó al 40% durante el primer trimestre de 2026, y la compañía estima que superará el 90% en los próximos 18 meses.

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De acuerdo con el Informe Anual sobre Brechas de Datos 2025 del Identity Theft Resource Center, Estados Unidos registró 3,322 incidentes de compromiso de datos durante el último año, una cifra récord que representa un incremento de 79% en los últimos cinco años. Asimismo, las brechas derivadas de cadenas de suministro se duplicaron en ese mismo periodo, lo que pone de manifiesto el creciente riesgo asociado a proveedores externos.

Mientras los defraudadores colaboran y coordinan sus actividades más allá de las fronteras institucionales, las organizaciones que buscan protegerse de manera aislada operan únicamente con una fracción de la información disponible sobre amenazas. El enfoque tradicional de centralizar datos entre instituciones resuelve un problema a costa de agravar otro. La propuesta de Incode garantiza que las organizaciones no tengan que enfrentar esa disyuntiva.

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Privacidad estructural con certificaciones independientes

El programa global de cumplimiento de Incode incluye certificaciones y acreditaciones como SOC 2 Tipo 2, ISO/IEC 27001, la Atestación de Cumplimiento HIPAA, FedRAMP Ready, el Age Check Certification Scheme (ACCS) y el sello de confianza Kantara IAL2 Component Services. Respaldado por mecanismos de seguridad de nivel empresarial, entre ellos la prevención de pérdida de datos y el monitoreo continuo, Incode protege la información personal confiada a la compañía durante todo su ciclo de vida.

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Acerca de Incode

Incode es líder mundial en identidad y confianza impulsadas por IA, con la misión de promover un mundo confiable a la velocidad de la IA. La plataforma verifica la identidad y la edad, detiene el fraude y convierte la verificación en crecimiento. Incode desarrolla sus propios modelos de frontera, adaptándolos a cualquier nuevo fraude y permitiendo el acceso a usuarios legítimos. Estos modelos se entrenan con uno de los conjuntos de datos de identidad más grandes del sector: más de 7,100 millones de comprobaciones de confianza y más de 400 millones de perfiles en todo el mundo sobre una arquitectura que prioriza la privacidad desde el diseño.

Entre los clientes de Incode se encuentran ocho de los 10 principales bancos estadounidenses, ocho de las nueve principales empresas de telecomunicaciones estadounidenses, tres de los principales neobancos globales y cuatro de los cinco principales mercados en el orbe. Fundada en 2015 en San Francisco, Incode cuenta con un equipo de más de 600 personas de más de 25 nacionalidades y es líder en el Gartner® Magic Quadrant™ para la verificación de identidad.

Para obtener más información y programar una demostración en vivo, visite incode.com/privacy.

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FUENTE Incode Technologies, Inc.