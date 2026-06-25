El Teatro Real y el Teatro Municipal de Santiago de Chile se unen para una colaboración "más estable y ambiciosa"

El Teatro Real y el Teatro Municipal de Santiago, Opera Nacional de Chile, han suscrito hoy en Madrid un nuevo convenio para lograr "colaboración más estable, ambiciosa y con mayor proyección internacional".

En el acto, que ha tenido lugar en el Teatro Real, la directora general del Teatro Municipal de Santiago Opera Nacional de Chile, Carmen Gloria Larenas, y el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer han firmado un nuevo acuerdo para potenciar ambas instituciones escénicas.

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La alianza entre el Teatro Municipal y el Teatro Real comenzó en 2020, durante la pandemia, conectando audiencias de España y Latinoamérica, con el fin de mantener viva la cultura a través de sus plataformas digitales.

De hecho, esta colaboración ha permitido que producciones del Teatro Municipal hayan tenido acogida en España, a través de MyOpera, y que títulos del Real hayan llegado a Chile a través de Municipal Delivery como 'Il pirata', 'Madama Butterfly', 'Otello' o 'Nabucco'.

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En MyOpera se han ofrecido producciones del Municipal como 'El barbero de Sevilla', 'El lago de los cisnes', 'Raymonda', 'El cascanueces' o 'Carmen', alcanzando hasta 20.000 visualizaciones.

Para inaugurar esta nueva etapa, el próximo mes de julio se lanzará una colección de títulos dentro de la programación especial de verano de la aplicación, que permitirá ver gratuitamente, producciones como 'Callas, la divina', 'Nijinska, secreto de la vanguardia', 'Frida', 'Bodies of division' y 'El cascanueces'.

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