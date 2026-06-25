De la Espriella recibe credencial presidencial para liderar "reconstrucción" de Colombia

Bogotá, 25 jun (EFE).- El ultraderechista Abelardo de la Espriella recibió este jueves la credencial como presidente electo de Colombia con el objetivo de liderar la "reconstrucción" de un país que, según dijo, fue saqueado por el Gobierno de Gustavo Petro.

"Asumo su voto no como una simple decisión electoral, sino como un mandato de esperanza y un llamado inequívoco para liderar la reconstrucción de un país ignominiosamente saqueado, vilipendiado y con su dignidad republicana pisoteada", expresó De la Espriella, que intervino por primera vez como presidente electo de Colombia tras ganar la segunda vuelta de las elecciones el domingo pasado. EFE

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