Carmen Borrego, rotunda ante las versiones cruzadas de José María Almoguera y Paola Olmedo sobre su divorcio

Totalmente renovada tras su paso por 'Supervivientes 2026', Paola Olmedo reaparecía este lunes en 'El tiempo justo' y revelaba con una gran sonrisa que, dos años después de su ruptura con José María Almoguera, ya están oficialmente divorciados y han cerrado "absolutamente todo" lo que les impedía hasta ahora -principalmente diferencias económicas- poner punto y final a su matrimonio, asegurando que su exmarido se lo había puesto todo "muy fácil".

Unas declaraciones a las que respondía el hijo de Carmen Borrego 24 horas después en el mismo plató, asegurando que aunque le encantaría poder decir que es cierto, "no lo estamos". "Se me está haciendo largo. El día que me divorcie os voy a invitar a una fiesta" añadía entre risas, admitiendo que aunque por el momento no piensa en boda con María 'la jerezana' sí le gustaría cerrar este capítulo con la madre de su hijo Marc "sobre todo por si me quiero casar tener la libertad de hacerlo cuando quiera".

PUBLICIDAD

Versiones cruzadas sobre su divorcio a las que la hermana de Terelu Campos ha reaccionado con contundencia, dejando claro que no quiere pronunciarse sobre el divorcio de José María y Paola: "Eso a ellos ¿vale? A ellos, a ellos. Ni me llamo Paola ni me llamo José" ha sentenciado tajante.

Carmen ha asistido con su marido José Carlos Bernal a la gala 'Beef Awards' organizada por Provacuno en la plaza de toros de Las Ventas y, preguntada sobre la alimentación que la Reina Letizia ha impuesto en Zarzuela -donde no se comería carne, sino fundamentalmente pescado- se ha mostrado en desacuerdo con su Majestad ya que "aunque a mí también me gusta el buen pescado, una buena carne está muy bien y en mi casa entra muchísima carne. Creo que es un error no comer carne".

PUBLICIDAD