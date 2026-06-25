Aagesen ante la ola de calor: "Es más importante que nunca mantener el rumbo en calma"

Bruselas, 24 jun (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirmó este jueves que las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas demuestran que "es más importante que nunca mantener firme el rumbo" en la lucha contra el cambio climático.

"En el caso de España, hoy salimos de esta primera ola de calor del verano, pero vemos cómo sigue en Europa. Hoy, aquí, en Luxemburgo, se esperan 37 grados", señaló la ministra a su llegada al consejo de ministros de Medioambiente de la Unión Europea en Luxemburgo.

PUBLICIDAD

Aagesen advirtió de que Europa afronta estos días temperaturas "extremadamente altas", muy por encima de lo habitual para finales de junio y recordó que científicos y meteorólogos vienen alertando de que "los veranos son cada vez más largos y las olas de calor, más frecuentes y más intensas".

"Es más importante que nunca mantener firme el rumbo en la lucha contra el cambio climático", subrayó la vicepresidenta tercera, que defendió continuar con la senda de reducción de emisiones y reforzar la adaptación al aumento de las temperaturas.

La vicepresidenta española hizo estas declaraciones antes de participar en la reunión de titulares europeos de Medioambiente, en la que los Veintisiete abordan, entre otros asuntos, las normas europeas de reducción de emisiones de CO2 para coches y furgonetas.

España aboga en ese expediente por no suavizar exigencias, como reclama la industria y ha planteado la Comisión Europea.